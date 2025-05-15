DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki tarım arazilerine izin alınmadan yaptırılan çelik konstrüksiyon 12 yapı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Belediye ekipleri, salı günü kaçak inşa edilen 4 evi yıkarken, 8’i ise mülk sahipleri tarafından kaldırıldı.

EVİNİ VİNÇLE BAŞKA BİR YERE TAŞIDI

Evinin yıkılacağını öğrenen Mesut Yavuz, görevlilerden izin alarak binasını vinç ile bir başka yere taşıdı.

Evinin taşınmanı cep telefonu ile çeken Mesut Yavuz'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ilgi gördü.

"ALAN OLMAZSA HURDAYA VERECEKTİM"

Bir kooperatifte şoför olarak çalıştığını, ev kirasından kurtulmak için arazisi üzerine çelik konstrüksiyon ev yaptırdığını belirten Yavuz şöyle konuştu:

Görevlilerin evimi yıkmaya geldiğini öğrenince hemen yanlarına gittim. Kendilerine evimi bir başka kişiye satabileceğimi, alan olmazsa hurdaya vereceğimi söyleyerek taşımak istediğimi belirttim.



Önce karşı çıktılar, sonra izin verdiler. Ben de vinci olan bir arkadaşımın desteğiyle yapıyı başka yere taşıdım. O görüntüler sosyal medyada yayılınca, 'uçan villa', 'acaba nereye götürüldü?' gibi şeyler konuşulmaya başlandı.

"MADDİ GÜCÜM OLSAYDI BÖYLE EV YAPMAZDIM"

Belediyenin, izinsiz yapı için kendisine 153 bin lira para cezası kestiğini de söyleyen Yavuz şu ifadeleri kullandı: