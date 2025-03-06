Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kış mevsimi geride kalırken, son cemre de toprağa düştü.

Bursa'da da ise baharın gelişinden çok, Yaren leylek heyecanı mevcut.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk ile tüm Türkiye tarafından Yaren leyleğin, 14 yıl sonra tekrar Bursa'ya uğraması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Yaren leylek ve arkadaşları için, Bursa’da leyleklerin uğrak lokasyonlarından olan Eskikaraağaç, Gölyazı ve Fadıllı bölgesinde leylekler için hazırlıklar tamamlandı.

YUVALARI YERLEŞTİRİLDİ

UEDAŞ’ın doğa dostu projelerinden biri olan leylek yuvaları, bu yılda yeni sahiplerini bekliyor.

Yuvaların yerleştirileceği lokasyonlar ve teknik yapısına ilişkin detayları Biyosistem Mühendisleri ve kuşbilimcilerle işbirliği sağlayarak belirleyen UEDAŞ, tüm güvenlik önlemlerini alarak yuvaların montajını tamamladı.

"ELEKTRİK DİREKLERİ ONLAR İÇİN DİNLENME TESİSİ OLDU"

Projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Uludağ Enerji CEO’su Sinan Öktem, "Enerji Grubu olarak büyük bir bölgede faaliyet gösteriyoruz. Birçok insana ve canlıya dokunuyoruz. Bu konuda kendimize bir sosyal sorumluluk bilinci aşıladık.

İçinde bulunduğumuz doğaya ve topluma karşı bir borcumuz olduğunu hissediyoruz. Bugün burada hizmet bölgemizi göç yolu olarak değerlendiren leylekler için yer aldık. Elektrik direklerimiz onlar için dinlenme tesisi oldu diyebiliriz.

100 YUVA YERLEŞTİRİLDİ

2012 yılından beri onlara daha konforlu bir göç ve konaklama alanı oluşturabilmek için yuvalar hazırlıyoruz. Şimdiye kadar Gölyazı, Eskikaraağaç ve Fadıllı’da toplam 100 yuva yerleştirdik.

Bugün de 7 tane yuvanın montajını gerçekleştiriyoruz. Yuvalarımızı yaparken hem yerlerinin belirlenmesi hem de daha ergonomik olabilmesi için Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden destek aldık." dedi.