Çanakkale'de bir fidanla başlayan ömürlük doğa sevgisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyünde ilkokul öğrencisiyken okul bahçesine ilk fidanını diken Hasan Aladağ, o gün yeşeren bir ağacın gölgesinde doğaya ömrünü adadı.

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAYAN YEŞİL YOLCULUK

Orman işletme şefliği personeli ve öğretmenlerinin gözetiminde diktiği fidanla doğayla güçlü bir bağ kuran Aladağ, o ağacın büyümesini izlerken çevre bilincinin temellerini attı.

Lise eğitiminin ardından orman mühendisi olmaya karar veren Aladağ, üniversite sonrası Lüleburgaz Orman İşletme Şefliğinde göreve başladı.

35 MİLYON FİDANA HAYAT VERDİ

26 yıllık meslek hayatı boyunca şef ve müdür olarak görev yapan Hasan Aladağ, 12 bin hektarlık kıraç arazide yaklaşık 35 milyon fidanın toprakla buluşmasına katkı sağladı.

“Yalnızca dikimle kalmadık, yıllarca bakımını da yaptık. İlk diktiğimiz fidanlar bugün kesim çağına geldi” diyen Aladağ, doğa için harcadığı emeğin karşılığını yeşeren ormanlarda gördüğünü ifade etti.

"YEŞİLE OLAN AŞKIMIZ EMEKLİLİKTE DE SÜRÜYOR"

2006 yılında emekliye ayrılan Aladağ, doğa sevgisinden hiç vazgeçmedi. TEMA Vakfı’nda yaklaşık 10 yıl gönüllü olarak görev yaptı. Bugün de çoğu zaman kendi aracının bagajına fidanları yükleyip kıraç alanlara gidiyor, dikimini ve bakımını kendi elleriyle yapıyor.

“Emekli olduktan sonra fidana ve yeşile olan aşkımız devam etti” diyen Aladağ, doğa sevgisinin yaşam biçimine dönüştüğünü vurguladı.

"DOĞA AŞKI BAŞKA HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ"

Görev yıllarında kurak alanları ormanla kapladıklarını anlatan Aladağ, “Eskiden kıraç gördüğümüz yerler şimdi yemyeşil. Gidip baktığımda adeta bir deniz gibi dalgalanan ormanlar görüyorum. O hazzı hiçbir şeyde bulamazsınız” dedi.

Doğayı korumanın insana kendini korumayı da öğrettiğini belirterek, “Ağaç, yaprak, böcek… Hepsi bizimle konuşur. ‘Ben buradayım, seninle birlikte yaşıyorum’ der gibidir. Onlara saygı duymalıyız. Onlar varsa biz de varız.” ifadelerini kullandı.

"DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK, KENDİNE SAYGI DUYMAKTIR"

Aladağ, doğa bilincinin çocuk yaşta kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Doğayı sahiplenmek, insanın kendisine sahip çıkması demek. Bu yüzden özellikle okullarda doğa sevgisi öğretilmeli. Ormana, yeşile sahip çıkacağız, sarılacağız, başka yolu yok.” dedi.

"FİDAN, YAŞAMIN KENDİSİ"

Bugüne kadar milyonlarca fidan dikimine katkı sağlayan Aladağ, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fidan, yaşamın kendisidir. Oksijen fabrikası gibi bedava çalışır. Karbondioksiti alır, oksijeni verir, hiç karşılık istemez. Bunu bütün dünya için yapar. O yüzden herkes bir fidan dikmeli.”