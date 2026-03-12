Elazığ’da üç kuşak iftar sofrasında buluşuyor

Elazığ’da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversiteli kız öğrenciler, huzurevinde yaşayan yaşlılarla iftar sofralarında buluşarak Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşatıyor.

Kentteki Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, bakanlık tarafından yürütülen “Üç Kuşak Buluşuyoruz” etkinliği kapsamında huzurevi sakinlerini yurtta ağırlıyor.

AYNI SOFRADA İFTAR, ARDINDAN SOHBET

Yurt yönetiminin koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, huzurevinde kalan yaşlılar ile yurt personelinin çocukları öğrencilerle birlikte iftar yapıyor.

İftarın ardından öğrenciler, huzurevi sakinleriyle çay eşliğinde sohbet ederek onların hayat tecrübelerini dinliyor. Haftanın belirli günlerinde düzenlenen buluşmalarda öğrenciler, yurtta katıldıkları kurslarda hazırladıkları atkı, kazak, patik ve çeşitli hediyelik ürünleri de yaşlılara armağan ediyor.

"YAŞLILAR ADETA CANLI BİR KÜTÜPHANE"

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Bolorzul Yadamsuren, huzurevi sakinleriyle aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Ramazan ayında böyle bir ortamın kendilerine aile sıcaklığını hissettirdiğini belirten Yadamsuren, şunları söyledi:

Yaşlılar adeta canlı bir kütüphane. Onların hayat tecrübelerini dinlemek bizim için çok değerli. Ailemizden uzakta okuduğumuz için bazen özlem hissi oluyor. Böyle bir ortamda bir araya gelmek bize aile sıcaklığını hissettirdi.

"AİLE ORTAMINI HİSSETTİK"

Sivil Havacılık Uçak Bakım Bölümü öğrencisi Şanel Yarben ise Elazığ’da ikinci Ramazan'ını geçirdiğini belirterek, huzurevindeki büyüklerle yapılan iftarın kendileri için unutulmaz olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Cemile Bülbül de üç kuşağın bir araya geldiği programda huzurevi sakinlerinin geçmişten günümüze uzanan anılarını dinleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bir diğer öğrenci Sıla Kaygısız ise ailesinden uzakta eğitim gördüğünü belirterek, “Bazen insan ailesinin ve büyüklerinin sohbetini özlüyor. Bugün onlarla bir arada olmak bizi gerçekten çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

"SANKİ EVLATLARIMI GÖRMÜŞ GİBİ OLDUM"

Huzurevinde kalan 87 yaşındaki Mehmet Arif Özenç, öğrencilerin kendilerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Burada çok güzel karşılandık. Hepsi benim evladım sayılır. Bugün buraya gelince sanki evlatlarımı görmüş gibi oldum. Böyle saygılı gençlerin olduğu bir toplumda yaşamaktan mutluyum.” dedi.

Huzurevi sakinlerinden Mustafa Büyükbağdat da yaklaşık 8 yıldır huzurevinde kaldığını belirterek, öğrencilerin ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ve bu buluşmaların kendileri için büyük moral olduğunu ifade etti.