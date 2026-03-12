Isparta'da ağır kazadan sonra ringe geri döndü

Isparta’da geçirdiği ağır trafik kazasında hayati tehlike yaşayan 27 yaşındaki boksör Muhammed Fatih Ertören, zorlu tedavi sürecini geride bırakarak yeniden ringe çıkmayı başardı. Beyin kanaması ve çok sayıda kırık nedeniyle uzun süre hastanede tedavi gören sporcu, azmi ve spor geçmişinin katkısıyla kısa sürede toparlandığını söyledi.

KAZADAN SONRA KOMAYA GİRDİ

Ertören, geçen yıl ağustos ayında vefat eden babasını toprağa verdikten yalnızca 48 saat sonra Afyonkarahisar’a giderken trafik kazası geçirdi. Kazada sporcu ağır yaralandı.

Kafatası, kaburgaları, kolu ve kaval kemiği kırılan Ertören, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Genç sporcu 18 gün yoğun bakımda, ardından 14 gün serviste tedavi gördü.

Kazanın bir anda gerçekleştiğini anlatan Ertören, şunları söyledi:

Afyon’a köye doğru gidiyordum. O sırada inerken bir transit aracın bir anda önüme çıkmasıyla çarpmamak için direksiyonu kırdım ancak kurtaramadım. Çarpmanın ardından bayıldım. Sonrasında komaya girmişim. Ambulansla hastaneye kaldırılmışım.

"DOKTORLAR UMUT VERMİYORDU"

Yoğun bakım sürecinde doktorların durumunun kritik olduğunu söylediğini aktaran Ertören, beyin kanamasının beynin en derin noktasında oluştuğunu belirtti.

Beyin kanaması yaklaşık üç santimetre genişliğindeydi. Doktorlar kurtulma ihtimalimin çok düşük olduğunu söylemişler. Yıllardır spor yapıyor olmamın etkisi çok büyük oldu. Boksun verdiği dayanıklılık sayesinde toparlanmam çok hızlı oldu. Doktorlar da buna şaşırdı.

FİZİK TEDAVİYLE YENİDEN AYAĞA KALKTI

Tedavi sürecinde yeniden boks yapmanın kendisi için bir hayal olduğunu dile getiren Ertören, umudunu kaybetmediğini söyledi.

Taburcu olduktan sonra 45 gün fizik tedavi gördüğünü anlatan genç sporcu, ilk başlarda yürümekte bile zorlandığını ifade etti:

İlk başta yürüyemiyordum. Ayağım kırıktı ve yürümeyi neredeyse unutmuştum. Tedaviyle tekrar ayağa kalkıp yürümeye başladım. Daha sonra doktor kontrolünde düşük ağırlıklarla egzersiz yapmaya başladım. Süreç böyle ilerledi ve hızlı toparlandım.

"RİNGLERE DÖNMEK BÜYÜK MUTLULUK"

Kazanın üzerinden yaklaşık altı ay geçtiğini belirten Ertören, yeniden antrenman yapıp ringe çıkabilmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Bir dönem kariyerini Paris’te sürdürdüğünü ve uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil ettiğini belirten Ertören, tedavi sürecinde en büyük desteği ailesinden gördüğünü sözlerine ekledi.