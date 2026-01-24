Çay demlenene kadar hazır! Fırınsız, hamur açmadan tavada patates böreği tarifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutfakta vakit geçirmeyi seven ancak uzun süren hazırlıklardan ve fırın temizliğinden kaçınanlar için yeni bir tarif sosyal medyayı salladı.

Hamur açma derdi olmadan, sadece rendelenmiş patates ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan tavada patates böreği, fırında saatlerce pişen börekleri aratmayan lezzetiyle dikkat çekiyor.

Bu tarif aniden gelen misafirler veya hızlı bir kahvaltı hazırlamak isteyenler için ideal.

İşte çıtır çıtır tavada patates böreği tarifi:

MALZEMELER

6 adet patates

2 adet yumurta

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (damak tadına göre)

Kırmızı pul biber (damak tadına göre)

Kırmızı toz biber (damak tadına göre)

YAPILIŞI

İşe patateslerin kabuklarını soyup rendenin iri tarafıyla rendeleyerek başlayın. Burada lezzetin ve kıvamın sırrı suyunu iyice sıkmakta gizli. Rendelenmiş patateslerin suyunu elinizle iyice sıkarak ayrı bir kaba alın; böylece böreğiniz tavada dağılmaz ve daha çıtır olur.

Ayrı bir kasede yumurtaları kırın; tuz, kırmızı pul biber ve kırmızı toz biberle damak tadınıza göre zenginleştirin. Çırptığınız bu karışımı patateslerin üzerine dökerek tüm malzemeyi harmanlayın.

Orta boy bir tavada zeytinyağını ısıttıktan sonra patatesli karışımın yarısını tavaya yayın. Kapağını kapatıp kısık ateşte altı hafif kızarana kadar pişirin. Ardından üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve kalan karışımla üzerini kapatıp bastırarak yayın.

Kapağı kapalı şekilde diğer yüzünü de kısık ateşte pişirin. Her iki tarafın da nar gibi kızardığından emin olduğunuzda böreğiniz hazır demektir.

Afiyet olsun!