Kapalıyken bile elektrik harcıyor: İşte faturayı kabartan 6 ev aleti

Evde birçok kişi televizyonu kapattığında, kahve makinesinin düğmesini çevirdiğinde veya telefon şarj cihazını prizde bıraktığında elektriğin kesildiğini düşünüyor.

Ancak enerji uzmanları, fişe takılı kalan bazı cihazların kapalı görünmelerine rağmen elektrik tüketmeye devam ettiğini belirtiyor.

Bu durum “stand-by tüketimi” ya da halk arasında “hayalet enerji” olarak biliniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, stand-by tüketimi bazı evlerde toplam elektrik kullanımının yüzde 5 ila 10’unu oluşturabiliyor.

İşte fişte kaldığında kapalı olsa bile enerji harcayan 6 ev aleti…

1. Televizyon

Modern televizyonlar kapalı olsa bile tamamen enerjisiz kalmaz. Uzaktan kumandayla açılabilmesi için sürekli düşük seviyede elektrik kullanır. Özellikle akıllı TV’ler ve internet bağlantılı televizyonlar, arka planda güncelleme ve ağ bağlantısı nedeniyle daha fazla stand-by tüketimi yapabilir.

2. Telefon şarj adaptörleri

Telefon şarj aleti, telefona bağlı olmasa bile prizde kaldığında az miktarda elektrik çekmeye devam eder. Küçük gibi görünse de, sürekli prizde bırakıldığında yıllık enerji tüketimine katkıda bulunur.

3. Modem ve internet router

İnternet modemleri gün boyunca 24 saat çalışır. Kullanılmasa bile enerji tüketmeye devam eden bu cihazlar, yıllık yaklaşık 60–100 kWh elektrik harcayabilir.

4. Mikrodalga fırın

Birçok mikrodalga fırında dijital saat ve elektronik kontrol paneli bulunur. Bu ekranlar çalışmaya devam ettiği için cihaz kapalı olsa bile elektrik kullanır.

5. Kahve makinesi

Otomatik ve kapsüllü kahve makineleri de stand-by modunda enerji tüketebilir. Özellikle dijital ekranlı modeller, kullanılmadıkları zamanlarda bile küçük miktarda elektrik harcar.

6. Oyun konsolu

PlayStation, Xbox veya benzeri oyun konsolları kapalı görünse bile bekleme modunda kalabilir. Güncelleme indirme veya hızlı açılma gibi özellikler nedeniyle enerji tüketimi devam eder.