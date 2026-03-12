Sakın çöpe atmayın: Sahurdan kalan bayat ekmekleri ziyafete dönüştürecek 10 dakikalık tarif

Ramazan ayında en sık karşılaşılan durumlardan biri, sahur için alınan ancak bitirilemeyen ekmeklerin hızla kurumasıdır.

Birçok evde bayat ekmekler yumurtalı ekmek yapılarak değerlendirilse de, bugün size dışarıda yüksek fiyatlara satılan, kokusuyla iştah kabartan restoran usulü sarımsaklı ekmek yapmanın en pratik yolunu anlatıyoruz.

Üstelik bu tarifin sırrı, sadece sarımsakta değil, ekmeğin hem çıtır hem de sulu kalmasını sağlayan o gizli sosta saklı!

MALZEMELER

Dilimlenmiş ekmekler

2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı mayonez (Çıtırlığı ve altın rengini veren sır bu)

2-3 diş ezilmiş sarımsak

Bir tutam ince kıyılmış maydanoz

İsteğe bağlı: Rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Küçük bir kasede oda sıcaklığındaki tereyağını, zeytinyağını, mayonezi ve ezilmiş sarımsakları pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. İçine maydanozları ekleyin.

Bayat ekmeklerinizi çok ince olmayacak şekilde dilimleyin. Eğer ekmeğiniz bütünse ortadan ikiye bölerek taban elde edebilirsiniz.

Hazırladığınız sarımsaklı karışımı ekmeklerin her yerine gelecek şekilde bolca sürün. Peynir ekleyecekseniz bu aşamada üzerine serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında (varsa ızgara modunda) sadece 5-7 dakika, üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin.

İpucu: Ekmeklerinizin kurumasını istemiyorsanız fırına vermeden önce tepsinin kenarına çok küçük bir kapla su koyabilirsiniz. Bu, fırın içindeki nemi dengeler ve ekmeğin dışının çıtır, içinin yumuşacık kalmasını sağlar.