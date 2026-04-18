Çoruh Vadisi’nde zamana direnen köprüler: Asma geçitler hâlâ ayakta

Doğal yapısıyla dikkat çeken Çoruh Vadisi, sarp dağlar ve derin vadilerle çevrili yapısı nedeniyle ulaşımın her zaman zor olduğu bir bölge oldu. Bu zorlu koşullarda inşa edilen çelik halatlı asma köprüler, uzun yıllar boyunca mahalleler ve köyler arasındaki en önemli geçiş noktaları olarak kullanıldı.

MODERN YAPILARA RAĞMEN KULLANIM SÜRÜYOR

Son yıllarda bölgede yeni köprüler ve viyadükler inşa edilse de asma köprüler özellikle yayalar için hâlâ vazgeçilmez bir alternatif olmaya devam ediyor. Çoruh Havzası’nda kurulan barajlar nedeniyle bazı köprüler sular altında kalırken, ayakta kalan yapılar aktif şekilde kullanılmayı sürdürüyor.

GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI

Artvin merkez ve Borçka ilçesinde bulunan asma köprüler, mahalleleri birbirine bağlayarak günlük yaşamın önemli bir unsuru haline gelmiş durumda. Özellikle öğrenciler için okul yolunu kısaltan bu geçitler, güvenli ve pratik bir ulaşım imkânı sunuyor.

KARADENİZ'İN EN UZUN ASMA KÖPRÜLERİ

Borçka’da bulunan 105 metrelik asma köprü, Karadeniz Bölgesi’nin en uzun asma köprülerinden biri olarak öne çıkarken, yine aynı ilçedeki 90 metrelik köprü ikinci sırada yer alıyor. Bu yapılar yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda bölgeye gelen ziyaretçiler için de ilgi çekici noktalar arasında bulunuyor.

"GEÇMİŞTEN BUGÜNE AYNI HİZMET"

Bölgede yaşayan İsmail Demirhan, köprülerin yıllardır ayakta olduğunu belirterek, “Bu köprü ben doğmadan önce yapılmış. Sadece tahtaları yenilendi. Hem halk geçiş için kullanıyor hem de dışarıdan gelenler fotoğraf çekiyor” dedi.

KÜLTÜREL MİRAS OLARAK YAŞATILIYOR

Asma köprüler, yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bölgenin tarihini ve yaşam biçimini yansıtan önemli birer kültürel değer olarak varlığını sürdürüyor.