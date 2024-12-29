İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 56 yıldır ahşaba şekil veren 64 yaşındaki Behzat Böke, asrın felaketi sonrası yıllarını verdiği mesleğine geri dönmenin heyecanı ve azmiyle çalışıyor.

Bu kapsamda Behzat usta, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ahşap oyma sanatçısı Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'ın portresinin yer aldığı tabloyu hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DUYGUSAL ANLARI

Programda kendisine hediye edilen eserler içerisinden bir tek annesinin portresini kabul eden Erdoğan duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı duygu dolu anlara şahitlik eden yılların ustası Böke, yaşadıklarını anlattı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ANNESİNİN TABLOSUNU ALMAYI KABUL ETMESİ BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anlar yaşadığını belirten Behzat Böke, şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye çapında beş tane ödül aldım ve devlet sanatçısıyım. Elimden geldiği kadar çevremdeki insanlara bu mesleği yetiştirmeye çalışıyorum. Allah kısmet ederse de ömrümüz yettiği kadar bu mesleği sürdüreceğiz. Bizim için manevi değeri çok yüksek bir andı. Cumhurbaşkanımızın annesinin tablosunu almayı kabul etmesi, duygularını dile getirmesi ve tablonun yüzünü okşaması bizi çok duygulandırdı. Kendisi de çok duygulandı.

"GELEN HEDİYELERİN İÇİNDE SADECE BİZİM HEDİYEYİ KABUL ETMESİ DE BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR OLDU"

Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bizi kendi masasında ağırladı ve bizimle ilgilendiler. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza sizin vesilenizle teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bizim için çok büyük bir şerefti. İskenderun adını, Hatay'ımızın adını duyurmamız da ayrı bir güzellikti. Yani gelen hediyelerin içinde sadece bizim hediyeyi kabul etmesi de bizim için büyük bir onur oldu. Herkese teşekkür ediyorum Hatay'ımızın adını duyurduk. Akdeniz'i temsil ettik. Burada emeği geçen sayın müdürlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



