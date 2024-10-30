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Haber Merkezi

‘En Güzel Bağ Sevgidir’ sloganıyla tanınan Burak Özdemir, pek çok kalbe dokunmaya devam ediyor...

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Budak, doğuştan Serebral Palsi hastası. Beş çocuk babası ve demir doğrama ustası olan Aydın Budak, Ahmet’in mutluluğunu görmek için kendi atölyesinde ona özel bir ayakta durma sehpası tasarlamıştı.

BABANIN ÇABASI, GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Haftalarca kendi imkanlarıyla uğraşarak oğluna özel bir ayakta durma sehpası hazırlayan baba, Ahmet’i bu sehpaya yerleştirip sokak sokak gezdiriyordu. Sevgi dolu babanın, ön kısmına demir bir çubuk ekleyerek mahallelerde dolaştırdığı oğlu için gösterdiği bu özverili çaba, gören herkesin yüreğine dokundu.

CZN BURAK, AHMET'E GÜZEL BİR SÜRPRİZ YAPTI

Bu anlamlı anların sosyal medyada geniş yankı uyandırması üzerine, CZN Burak olarak bilinen iş insanı ve sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Ahmet için harekete geçti. Özdemir, özel olarak imal ettirdiği bir engelli ayakta durma aracını Ahmet’e hediye ederek ona umut ışığı oldu.

"EN GÜZEL BAĞ SEVGİDİR"

Burak Özdemir, Ahmet'in yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından video ile paylaşırken şu ifadelere yer verdi:

"Benim güzel kardeşim Ahmet, Burak amcasını çok seviyordu Hakkari Yüksekova’ya gelip ona sürpriz yaptım bir araya geldik. En güzel bağ sevgidir"