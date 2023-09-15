Dağ köylerinde çetin mesai başladı! Erzincan cevizinde hasat zamanı Erzincan'ın dağ köylerinde yetişen ceviz zorlu bir mücadelenin ardından toplanmaya başladı.

İHA

Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Erzincan’da, son yıllarda devletin destek ve teşvikleri ile ceviz yetiştiriciliği de giderek arttı

Erzincan cevizi, kabuğunun ince ve doluluk oranının fazla olması sebebiyle tüketiciden yoğun talep görüyor.

Erzincan’da yüksek rakımlı dağ köylerindeki dere kenarları ve tarlalarda yetişen cevizler, yöre halkı tarafından hasat edilmeye başlandı.

Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü, Tercan ilçelerine bağlı dağ köylerinde karga, sincap ve bazı yaban hayvanlarının, beslenirken toprağa bıraktığı tohumlarla kendiliğinden yetişen ya da köylülerce tarlada yetiştirilen cevizler, her yıl eylül ayının ortalarında dalından koparılıyor.

Ceviz toplamak için zorlu bir mesai gerekiyor

Vatandaşlar, yaklaşık 10-15 metre yüksekliğe sahip ceviz ağaçlarına tırmanmak için tahta merdivenler ve ipler kullanıyor.

Köylüler, ellerindeki uzun sırıklarla dallara vurarak, toprağa ve yaprakların arasına düşen cevizleri kovalara dolduruyor.

Toplanan cevizler kabuklarından ayrılarak kurutuluyor

Gruplar halinde ve yardımlaşarak çalışan köylüler, cevizleri yeşil kabuğundan ayırarak evlerin toprak damlarında kuruması içi seriyor.

Cevizler güneşte bir hafta bekletiliyor

Güneşin karşısında yaklaşık bir hafta bekletilerek nemi alınan cevizler, paketlenerek çevre il ya da ilçelerde, toptan ya da perakende satışa sunuluyor.

Kilosu 70 liradan alıcı buluyor

Kabuğunun ince ve doluluk oranının fazla olması sebebiyle kilosu 70 liradan alıcı bulan Erzincan cevizi, yörede yapılan geleneksel tatlılara da ayrı bir lezzet katıyor.

Cevizler yörede baklava yapımında kullanılıyor

Sonbaharla cevizlerin hasat döneminin geldiğini belirten vatandaşların hasatla ilgili gözlemleri ise şöyle:

Cevizin üzerindeki o yeşil kabuk çatlamaya başladığı zaman herkes toplanıyor. Bir ya da iki kişi elinde uzun bir sırıkla ağaca çıkma görevini üstleniyor. Ağaçlara çıkan kişiler cevizi döküyor, aşağıdakiler de toplayıp çuval ve kovalara dolduruyor. Cevizler sonra satılıyor. Bazen kadınlar toplanıp bu cevizleri kullanarak baklava ve çeşitli tatlılar yapıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)