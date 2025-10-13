Dikkat: Bu 3 hata buzdolabınızı sessizce çürütüyor

Dökülen süt, unutulan sos kalıntıları ve küflü sebze parçaları…

Buzdolabı, hijyen açısından evde en çok ihmal edilen alanlardan biri.

Oysa düzenli temizlik yalnızca kötü kokuları engellemekle kalmaz, aynı zamanda yiyeceklerin tazeliğini korur ve cihazın ömrünü uzatır.

Ancak uzmanlar, çoğu kişinin temizlik sırasında farkında olmadan buzdolabına zarar veren hatalar yaptığını söylüyor. İşte o üç yaygın hata:

HAZIRLIKSIZ BAŞLAMAK

Temizliğe ani bir kararla başlayanlar, kısa sürede mutfakta kaotik bir manzarayla karşılaşabiliyor. Uzmanlara göre, işe başlamadan önce tüm yiyeceklerin çıkarılması ve son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Özellikle et, balık ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, temizlik sırasında soğuk kalacak bir torbada veya kış aylarında balkon gibi serin bir alanda tutulmalı.

Ayrıca ulaşılması zor bölgeleri temizlemek için sünger, mikrofiber bez ve eski bir diş fırçası gibi araçlar hazır bulundurulmalı.

AŞIRI GÜÇLÜ TEMİZLİK MADDELERİ KULLANMAK

Yoğun kokulu ve sert kimyasal içeren temizlik ürünleri, buzdolabının iç yüzeyine ve contalarına zarar verebilir.

Ayrıca bu ürünlerin kalıntıları, gıdalara sinerek kötü koku bırakabilir. Uzmanlar, bunun yerine bir ölçek sirke ve dört ölçek su karışımıyla hazırlanan doğal temizlik solüsyonlarını öneriyor. Bu karışım bakterilere karşı etkili olduğu gibi hem çevreye hem cihaza zarar vermiyor.

YANLIŞ TEMİZLİK SIRASI

Temizlikte yanlış sıra izlemek, yeni temizlenen bölgelerin yeniden kirlenmesine neden olabilir. Uzmanlara göre, önce raf ve çekmecelerin çıkarılması, ardından yukarıdan aşağıya doğru temizlik yapılması en doğru yöntem.

Son adımda kapı içi lastik contalar, duvarlar ve köşeler dikkatlice silinmeli. Çizik ve su lekesi oluşmaması için kurutma aşamasında mikrofiber bez tercih edilmeli.

DÜZENLİ TEMİZLİK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Sebzelerin yüzeyinde veya et, balık ve şarküteri ürünlerinde bulunan mikroplar her alışverişte buzdolabına taşınıyor.

Sıcaklık 8 derecenin üzerine çıktığında, bakteriler hızla çoğalıyor ve gıdalar daha çabuk bozuluyor. Özellikle nemli arka duvarlar, mikroplar için ideal bir üreme alanı oluşturuyor. Bu nedenle, buzdolabının sıcaklığı 2 ila 8 derece arasında olmalı. Dijital göstergesi olmayan modellerde sıcaklık, basit bir termometre yardımıyla ölçülebilir.

Uzmanlar, en geç dört haftada bir kapsamlı temizlik yapılmasını, kötü koku fark edildiğinde ise bu sürenin kısaltılmasını öneriyor.

ADIM ADIM BUZDOLABI TEMİZLİĞİ

Buzdolabını etkili bir şekilde temizlemek için şu adımları takip edebilirsiniz: