İHA

Diyarbakır'da asırlardır süren sıra dışı bir gelenek, her yıl mayıs ayında kırsal mahallelerde yeniden canlanıyor.

Sur, Dicle, Hani ve Eğil ilçelerinin birleştiği Terkan bölgesinde, yılda bir kez Mayıs ayının 15'inde başlayıp, ay sonuna kadar farklı mezralarda gençler bir araya geliyor.

Gençler ve aileleri, panayır havasında bir ritüel yapıyor.

BİRBİRLERİNİ KIRBAÇLIYORLAR

Gençler, gruplar halinde hakem eşliğinde birbirlerini kırbaçlayıp, güç gösterisinde bulunuyor.

Hakem, galip gelen veya birbirlerini yenemeyenleri ayırıp, etkinliğin kavgaya dönüşmesinin önüne geçiyor.

300 YILLIK GELENEK: SONLANMASINI İSTİYORUZ

Sur ilçesinin kırsal Doğanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Baran, kamçı geleneğinin dedelerinden beri devam ettiğini, 300 seneye yakın olduğunu söyledi.

Baran, etkinliğin Mayıs 15'inde Terkan bölgesinde aralıklarla devam ettiğini belirterek, "Her iki taraf karşı karşıya geçiyor. Ortada bir hakem var. Birbirlerini kırbaçlıyorlar. Bir sıkıntı olduğu zaman hakem araya giriyor. Dedelerimize de soruyoruz herhangi bir bilgileri yok. Çoktan devam eden kırbaçlama geleneği var. Geleneksel olmuş, kendim tavsiye etmiyorum. Artık bunun sonlanmasını da istiyoruz." dedi.

"OYNAYANLAR BİR HAFTA UYUYAMIYOR"

Kamçı festivaline oyun oynamaya geldiklerini söyleyen Mehmet Kılıç, "Dedelerimizden kaldığı için biz de devam ettiriyoruz. O anki heyecan, stresle bir şey hissetmiyorsun. Futbolda nasıl hakem varsa burada da 2-3 hakem tutuluyor. Hem ayırmak için hem de adaleti sağlamak için. Eskiden ben de oynuyordum artık oynamıyorum. Oynayanlar bir hafta boyunca uyuyamıyorlar. Sırtlarında açıklıklar morluklar oluyor, bazen kanıyor." ifadelerinde bulundu.