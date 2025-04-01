Diyarbakır'da Dem Partili belediyeye bozuk yol tepkisi

İHA

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde vatandaşlar, uzun süredir bozuk durumda olan yollar nedeniyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yönetiminde olan Lice Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

İlçe geneli ve Kumluca Mahallesi'nden Yeşilburç Mahallesi'ndeki Şey Bilal Türbesine giden yol başta olmak üzere bölgedeki evlere giden yolların bozuk olmasına tepki gösteren vatandaşlar, günlük yaşamlarının da sekteye uğradığını dile getirdi.

"YOLLAR BERBAT DURUMDA"

Yolların bozuk olması nedeniyle bayram ziyaretlerinin de yapılamadığına dikkat çeken mahalleli Münir Anuştekin, şu anda Yeşilburç Mahallesine gittiğini ve yollar çok berbat durumda olduğunu söyledi.

"DEĞİL İNSAN, ARABA VE HAYVAN BİLE GEÇEMİYOR"

Yoların hep çukur, değil insan, araba ve hayvan bile geçemediğini belirterek beledinin ne yaptığını kendilerinin de bilmediğini söyledi.

"KAYYUM DA YOK, SAVAŞ DA"

Anuştekin, bu yolların yapılması gerektiğini kaydederek, "Burada türbe var. Lice halkının ziyaret ettiği bir türbedir. Her ay insanların gittiği bir türbe ve şu anda bu yolda çıkılmıyor.

Şu ana kadar iş yapamıyoruz, valilik bırakmıyor, kayyumlar atanıyor. Savaştır, şudur budur, bahanelerle yapılmıyordu. Şu anda savaş da yok, kayyum da yok. Köyümüze, ziyaretimize gidemiyoruz" dedi.