Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterirken çocuklar, süs havuzunda serinliyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesi, sıcaklıklardan nasibini almaya devam ediyor.

Kentte serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, merkez Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu.

SÜS HAVUZUNA KOŞTULAR

Aileleriyle parka gelen çocuklar, havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

"İNSAN YANIYOR"

Çocuklardan Nasif Enginses, havanın sıcak olduğunu, herkesin yüzmeye geldiğini belirterek "Su soğuk, onun için geliyoruz." dedi.

Onur Kaya ise, "Sıcaktır, yanıyoruz. Anzele çok güzel, serinliyoruz. İnsan yanıyor, ölüyor." ifadelerinde bulundu.