Doğu Karadeniz'de sonbaharın büyüleyici renkleri

DHA

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş sürüyor...

Sonbaharın etkisiyle birlikte yurt genelinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor.

Doğa severlerin ilgi odağı olan bölge, kızıl ve sarı tonlarıyla adeta renk cümbüşü manzaralar sunuyor.

BÖLGE DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ İLGİ ODAĞI OLDU

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Doğu Karadeniz'de, sonbaharla birlikte yeşil örtü yerini, sarı ve kahverengi tonlara bıraktı.

Trabzon'un yüksek rakımlı ilçelerinde sararan yapraklarıyla ağaçlar, renk cümbüşü oluşturdu.

Orta çıkan manzaralar doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı olurken, bölgedeki manzara dron kamerasına yansıdı.