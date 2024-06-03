Düğün dansı öğrenmenin maliyeti 4 bin liradan başlıyor Dünyaevine girmeye hazırlanan çiftler, düğün danslarını kusursuz bir şekilde gerçekleştirebilmek için profesyonel dans kurslarına yöneliyor. Bu kursların fiyatları ise 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

İHA

Düğün sezonu yaklaşırken, genç çiftlerin gelinlik, damatlık ve salon hazırlıklarına bir yenisi daha eklendi: Dans dersleri.

Bu özel günlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, profesyonel bir şekilde dans edebilmek için kurslara yöneliyor. Eğitmenler eşliğinde ders alan çiftlerin en çok tercih ettiği dans türü ise vals.

Bu süreç, çiftler için romantik bir deneyim sağlarken, dans eğitmenleri için de ek bir gelir kaynağı oluşturuyor. Kocaeli'de çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği bu dans kurslarının fiyatları 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor.

Yaklaşık 6 saatlik program

Çiftlerin kendi seçtikleri şarkılara göre koreografiler hazırladıklarını anlatan eğitmen Reyhan Gönderen,

Onları en özel anlarına hazırlıyoruz. Seçtikleri şarkılarla koreografiler hazırlayarak eğitimler veriyoruz. Yaklaşık 6 saatlik programımız oluyor. Her dersimiz 1'er saat. 6 saatlik programımız var ve çiftlerimizin son derslerini düğün salonlarında veriyoruz. Heyecanlarını yenmek için son dersler salonlarda yapılıyor

dedi.

"Fiyatlar 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor"

Gönderen, hem Latin danslarının hem de vals gösterisinin ilgi gördüğüne dikkat çekerek, fiyatlar hakkında bilgi verdi. Reyhan Gönderen, "Fiyatlar 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. Genelde eğitmenlerin, okulların belirlediği fiyatlar bu şekilde" diye konuştu.

"Vals dersi aldık"

Geçtiğimiz aylarda yapılan düğünleri için vals eğitimi aldığını ifade eden Kübra Kara,

Düğünde farklı bir dans türü yapmak istiyordum. Hem tatlı bir anı olsun hem de stresimiz geçsin istedim. Bu kursu zaten hep görüyorduk. Denemek istedik, sonra kendimizi burada bulduk. Vals dersi aldık. Düzenli olarak ders aldık

şeklinde konuştu.

Düğünde çok heyecanlandığını anlatan Kara, "Çok heyecanlıydık. Sonra bir anda kendimizi müziğin ahengine bıraktık. Çok güzel tepkiler aldık. 'Nasıl yaptınız? Ders aldınız mı?' diye sorular sordular" ifadelerini kullandı.

"Çok zorlandım"

Yılmaz Kara ise şunları söyledi:

Amacımız sıradan bir dans yapmak değildi. O sebeple dans kursu araştırmalarına girdik. Bu merkezin de sürekli önünden geçiyorduk. Beraber dans eğitimi aldık. Ben çok zorlandım. Eşim dans ile ilgili olduğu için onun için daha kolaydı ama ben hayatımda ilk kez profesyonel dansla tanışmıştım. Benim için zorlu ve sancılıydı ama hocalarımız çok destek oldular. 3 ay içerisinde 5 ders alarak başarı şekilde süreci tamamladık.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)