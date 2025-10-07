Dünyanın en kurak çölüydü; Çiçeklere büründü! İşte son hali...

Sosyal medyada viral olan görüntüler, manzaraya bir kez daha hayran bıraktı.

Atacama çölü, Şili’nin kuzeyindeki Copiao kentinde. Batısında Büyük Okyanus uzanırken kuzeyde Peru, doğudaysa Bolivya ve Arjantin yer alıyor.

Bu çöl, And Dağları’nın yağmur gölgesinde kaldığı için doğudan gelen rüzgarlar neredeyse hiç yağış getirmiyor.

Ancak El Nino’nun etkisiyle her 6–10 yılda bir olağandışı şiddetli yağışlar görülebiliyor.

Bu dönemlerde Atacama kısa süreliğine canlanıyor.

ÇİÇEKLENDİ

Ülkenin kuzeyindeki olağandışı yağışların ardından çölde açan mor ve beyaz tonlarında kilometrelerce uzanan çiçekleri Şilili fotoğrafçı Lucas Aguayo Araos fotoğrafladı.

İşte, o muhteşem kareler...