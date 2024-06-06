Dünyanın en pahalı yemekleri listelendi! İşte, fiyatları 25 bin dolara kadar çıkan o yemekler… Dünya mutfakların ait olan bazı yemekler lezzetinin yanında fiyatıyla da ünlenmeyi başarmışlardır. Fiyatıyla da ünlenmeyi başaran bu yemekler hakkında yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en pahalı yemekleri belirlendi. İşte, fiyatları cep yakan o yemekler…

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Dünya mutfağında sadece bir öğün değil aynı zamanda bir deneyim sunan yemeklerde bulunur. Bu yemekler sadece lezzetleri değil aynı zamanda fiyatlarıyla da ünlenmiş olan yemeklerdir.

Dünya mutfaklarına ait olan lezzetlerinin yanı sıra fiyatlarının da cep yakan yemekler hakkında yapılan bir araştırma sonucunda en pahalı yemekler listelendi.

12 bin dolardan 25 bin dolara kadar çıkan fiyatlar şaşkınlık yaratmayı başardı. Bakın fiyatıyla cep yakan o yemekler nelermiş…

Sadece lezzet değil deneyim sunuyorlar…

1-ALMAS HAVYARI

Almas havyarı, dünyanın en pahalı havyar türü olarak bilinir. İran'da Hazar Denizi'nde bulunan nadir beluga mersin balığının yumurtalarından elde edilir. Bu havyar, altın kaplamalı tenekelerde satılır ve kilogramı yaklaşık 25.000 dolara kadar çıkabilir. Almas havyarının bu kadar pahalı olmasının sebebi, beluga mersin balığının az bulunması ve havyarın özel saklama koşulları gerektirmesidir.

2-İTALYAN BEYAZ TRÜF MANTARI

İtalyan beyaz trüf mantarı, özellikle Piedmont bölgesinde yetişen ve nadir bulunan bir mantar türüdür. Kilogramı 7.000 ila 10.000 dolar arasında değişen bu mantarlar, trüf köpekleri veya domuzlar tarafından toprak altından bulunur. Beyaz trüf mantarları, zengin ve benzersiz aromaları nedeniyle gurmeler arasında oldukça popülerdir ve lüks restoranlarda özenle hazırlanan yemeklerde kullanılır.

3-FLEURBURGER 5000

Las Vegas'taki bir restoranda sunulan FleurBurger 5000, dünyanın en pahalı hamburgeri olarak bilinir. 5.000 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çeken bu hamburger, wagyu bifteği, foie gras (kaz ciğeri) ve nadir bir trüf mantarı sosuyla hazırlanır. Bu yemeğin yüksek fiyatı, kullanılan malzemelerin nadirliği ve kalitesi ile ilişkilidir.

4-LOUIS XIII PIZZA

İtalya'nın Salerno kentinde Renato Viola tarafından yapılan Louis XIII Pizza, dünyanın en pahalı pizzalarından biridir. 12.000 dolarlık fiyatıyla öne çıkan bu pizza, üç çeşit nadir havyar, Norveç yengeci, organik bufalo, mozzarella peyniri ve Avustralya pembe tuzu ile yapılır. Pizzanın hazırlanması 72 saat sürer.

5-YUBARI KRAL KAVUNU

Japonya'da yetişen Yubari kral kavunu, dünyadaki en pahalı meyvelerden biridir. Bu kavunlar, mükemmel yuvarlaklıkta ve tatlılıkta olmaları için özel tekniklerle yetiştirilir. 2019 yılında, iki Yubari kavunu yapılan bir müzayedede 45.000 dolara satılmıştır. Bu kavunların yüksek fiyatları, nadir bulunmaları ve yoğun emek gerektiren yetiştirme süreçlerinden kaynaklanır.

6-ZILLION DOLAR LOBSTER FRITTATA

New York'taki bir restoranda servis edilen Zillion Dollar Lobster Frittata, dünyanın en pahalı omleti olarak bilinir. 2.000 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken bu omlet, sevruga havyarı ve taze ıstakoz içerir. Lüks malzemeleri ve görkemli sunumuyla öne çıkan bu yemek, gurmelerin ilgisini çeker.

7-FROZEN HAUTE CHOCOLATE

Dünyanın en pahalı tatlısı unvanına sahip bu yemek, 25.000 dolardır. Bu tatlı, lüks bir mücevherat markası ile işbirliği içinde geliştirilmiş olup, bu özelliğiyle de ihtişamını artırmaktadır.