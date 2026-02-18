Eber Gölü’nde flamingo şöleni

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eber Gölü’nün Bolvadin ilçesi sınırlarında kalan bölümünde toplanan flamingolar, havadan drone ile görüntülendi. Göl yüzeyinde toplu halde süzülen sürü, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

PEMBE RENKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİLER

Flamingoların su yüzeyine yansıyan pembe tonları, göl çevresinden geçen vatandaşların ilgisini çekti. Nadir görülen bu tablo, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, göldeki su seviyesinde artış gözlemlendiği belirtildi. Uzmanlar, artan su miktarının kuş popülasyonu açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade ediyor.