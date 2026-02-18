Abone ol: Google News

Eber Gölü’nde flamingo şöleni

Afyonkarahisar’daki Eber Gölü, pembe kanatlı misafirleriyle adeta görsel bir festivale sahne oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 11:51
Eber Gölü’nde flamingo şöleni
  • Eber Gölü'nde toplanan flamingolar, pembe tonlarıyla görsel bir şölen sundu.
  • Bu doğa harikası, göl çevresinden geçenlerin ilgisini çekti ve doğal yaşamın zenginliğini gösterdi.
  • Göldeki su seviyesinin artışı, flamingo popülasyonu için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Eber Gölü’nün Bolvadin ilçesi sınırlarında kalan bölümünde toplanan flamingolar, havadan drone ile görüntülendi. Göl yüzeyinde toplu halde süzülen sürü, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

PEMBE RENKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİLER

Flamingoların su yüzeyine yansıyan pembe tonları, göl çevresinden geçen vatandaşların ilgisini çekti. Nadir görülen bu tablo, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, göldeki su seviyesinde artış gözlemlendiği belirtildi. Uzmanlar, artan su miktarının kuş popülasyonu açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade ediyor.

Yaşam Haberleri