Elazığ'da genç kız, hem lösemi hem de koronavirüsle savaşıyor

Elazığ'dan tedavi için gittiği Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ikince kez yakalandığı lösemiyi yenmek için mücadele ederken koronavirüse yakalanan Merve Arpacı, ilik nakli bekliyor.

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki Merve Arpacı, ilk olarak 2015'te yakalandığı lösemiyi bir yıl süren tedavinin ardından yenmeyi başardı. Yaşadığı mutluluk 4 ay önce son bulan Arpacı, halsizlik şikayetiyle başvurduğu Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan tetkiklerinde hastalığın yeniden nüksettiğini öğrendi.

BU KEZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bunun üzerine ailesinin şifa için Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine götürdüğü Arpacı'nın, tedavi görürken koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yapılan testi pozitif çıktı.

İLİK NAKLİ BEKLİYOR

Lösemi hastalığına derman ararken bir de koornavirüse yakalanarak acıları ikiye katlanan genç kız sağlığına kavuşmak için ilik nakli olmak istiyor.

Arpacı, ortaokulda okurken halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede lösemiye yakalandığını, yaklaşık 1 yıl süren tedavinin sonucunda hastalığın pençesinden kurtulduğunu anımsattı.

Hastalığının yeniden nüksettiğini kaydeden Arpacı, hastalığından kurtulmak için 4 aydır mücadele verdiğini ancak bir kaç hafta önce belirtiler göstermesine üzerine yapılan koornavirüs test sonucunun pozitif çıktığını dile getirdi.

"İNŞALLAH MÜJDELİ HABERİ BİR GÜN ALACAĞIM"

Tüm olumsuz gelişmelere rağmen umudunu yitirmemeye çalıştığını vurgulayan Arpacı, şöyle konuştu:

"Lösemi ile mücadele ederken bir de koronavirüse yakalandığımı öğrendiğimde bir an yaşam mücadelemi kaybettim ancak ailem ve sevdiklerim için daha güçlü olmaya karar verdim. Çok şükür psikolojik olarak toparlandım ancak her iki hastalıkla mücadele etmek beni çok yoruyor. Sağlığıma kavuşmam için ilik nakli olmam gerekiyor. Uygun ilik bulunması için hep dua ediyorum, inşallah müjdeli haberi bir gün alacağım, Allah'tan ümit kesilmez."

OĞLUNU KAYBEDEN BABA, KIZINI KURTARMAK İSTİYOR

Baba Yılmaz Arpacı ise 2017'de epilepsi krizi geçiren oğlunun baraj gölüne düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini, bir kez evlat acısıyla yanan yüreğinin bu kez de kızı Merve için yandığını dile getirdi.

Kızının lösemi ile mücadele ederken ayrıca Kovid-19'a yakalanmasının sağlığını daha da etkilediğini anlatan Arpacı, "Şu an Malatya'da hastanede tedavi görüyor. Hem virüs hem lösemi her iki hastalığın zorluğunu yaşıyor, gerçekten zor durumda. Allah bütün hastalara şifa versin, sabır güç versin. İnşallah iyi olacak. Her yere ilik için başvurdum. Acilen ilik bulmamız lazım." diye konuştu.

"UMUT İÇİN BİR TÜP KAN ÖRNEĞİ YETER"

Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Hüsna Erdem Çakmak ise dernek olarak durumundan haber oldukları Merve için kendilerinin de uygun ilik bulunması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bugüne kadarki çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade eden Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merve lösemi ile mücadele ettiği gibi aynı zamanda Kovid-19 ile de mücadele ediyor. Gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyor, biran önce uygun iliğin bulunması, ilik nakli olması gerekiyor. Merve aracılığıyla buradan herkese seslenmek istiyorum. Kızılay'a bağışlayacağınız bir tüp kan örneği ile gerçekten birinin hayatına dokunabilir, bir hastaya umut olabilirsiniz. Tüm herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Merve gibi bir çok hastamız var, lütfen herkes en yakınındaki Kızılaya gidip kan vererek bu evlatlarımıza umut ve ışık olsun."