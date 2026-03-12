Yaren Leylek eşi Nazlı'yla buluştu

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile beyaz leylek Yaren arasındaki dostluk, 15 yıldır Türkiye'nin ve dünyanın en sevilen doğa hikayelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Her yıl Afrika'daki kışlaklarından binlerce kilometre yol katederek baharın habercisi olarak yuvasına dönen Yaren, Adem Yılmaz'ın kayığına konarak sadık dostluğunu bir kez daha kanıtlıyor.

YAREN LEYLEK BU SENE DE GELDİ

Üç cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesi gibi Yaren leyleğin gelişi de bahar başlangıcı olarak görülüyor.

Yaren'in gelişini, Adem Amca'yla bekleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş duyurdu.

15 YILLIK DOSTLUK İLK GÜNKÜ GİBİ DEVAM EDİYOR

Bu sene de hikaye aynı şekilde devam etti.

Yaren Leylek, bu yıl erken bir tarihte, 24 Şubat'ta Eskikaraağaç'a ulaştı.

Böylece Adem Amca ile Yaren, 15. kez bir araya gelerek dostluklarının yeni bir sayfasını açtı.

EŞİ NAZLI'YA DA KAVUŞTU

Yaren leyleğin eşi Nazlı da göç yolculuğunu tamamlayarak aynı yuvaya kondu.

Yaren ve Nazlı’nın yuvası ‘yarenleylek.com’ adresinden 24 saat izlenebiliyor.