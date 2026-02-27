Ensonhaber sordu: Okullarda Ramazan etkinliği yapılmalı mı

Ensonhaber YouTube kanalımızda, sokağın nabzını tuttuğumuz röportajlarımızdan bir yenisi daha yerini aldı.

Sürekli sahada halkın nabzını tutan Ensonhaber muhabiri Taha Gecü, İstanbul'un farklı noktalarındaki sokak röportajlarıyla gündemi sallıyor.

Son olarak Ramazan ayına ilişkin yaptığımız sokak röportajında gelen cevaplar, yine dikkat çekti.

OKULLARDA RAMAZAN ETKİNLİĞİ YAPILMALI MI

Sokak röportajında, "Okullarda Ramazan etkinliği yapılmalı mı?" sorusunu sorduğumuz vatandaşların bazıları "yapılmalı" derken bazıları da "bunu doğru bulmadığını" belirtti.

VATANDAŞLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı vatandaşlar, "Hayır okul eğitim yuvası" derken bazıları da "Tüm eğlenceler yapılıyorsa bu da yapılmalı" dedi.