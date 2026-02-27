İstanbul E-5'te indirim kaosu: AVM önündeki araç kuyruğu trafiği kilitledi

İstanbul Anadolu yakasında saat 10.00'da açılacak AVM için erken saatlerde sıraya giren indirim avcıları araçlarını yol kenarına park etti.

E-5'in Cevizli mevkii civarında yaşanan sıkışıklık, Kadıköy-Pendik istikametini etkileyerek saatlerce sürdü.

ARAÇLARIYLA KAYNAK YAPMAYA ÇALIŞTIŞAR

Bazı sürücüler kuyruğa kaynak yapmaya çalıştı ve trafik akışı tamamen durdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, trafiğin durma noktasına geldiği ve sürücülerin mağdur olduğu görüldü.

KAMPANYA SÜRESİNCE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANACAK

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yolu açmaya çalıştı, ancak indirim heyecanı nedeniyle kalabalık dağılmadı.

AVM, kampanyanın 27 Şubat'ta başlayıp 15 Mart'a kadar devam edeceğini duyurdu.

E-5 ÜZERİNDEKİ AVM'LERE TEPKİ YAĞIYOR

AVM yönetimi, benzer etkinliklerde yaşanan trafik sorunlarını önlemek için önlemler aldığını belirtse de, E-5 kenarındaki konum nedeniyle eleştiriler artıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, "E-5 üzerine AVM yapmak zaten trafik batırıyor" ve "Yıllardır aynı sorun." gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

AVM'LERİN TRAFİĞE ETKİLERİ

Şehir hayatının artık vazgeçilmezlerinden biri haline gelen AVM'ler ve yol bağlantıları trafiği oldukça etkiliyor.

Sayısı her gün artan AVM'lerin önemli ulaşım yolları üzerinde olması ve araç giriş çıkışlarının da bu ana yollara verilmesi trafiği kilitleyen nedenlerden biri.

Bu kapsamda AVM'lerdeki trafik akışının tali yollara verilerek yoğunluğun azaltılması bekleniyor.