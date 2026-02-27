Haftanın cuma hutbesi: İnsan ve aile hayatını mahveden bağımlılıklar

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün camilerde kılınacak olan cuma namazı için hazırlanan hutbeyi yayınladı.

Hutbede, toplum, aile ve bireyleri her anlamda mahveden kötü alışkanlıklara dikkat çekildi:

ALKOL VE UYUŞTURUCU: İKİ BÜYÜK TEHLİKE

Her biri bir diğerinden tehlikeli olan bağımlılıkların başında alkol ve uyuşturucu maddeler gelmektedir. Bu iki illet; aklı ve iradeyi zayıflatmakta, insanın bedenini ve ruhunu içten içe çürütmektedir. Ailede huzur ve mutluluğu yok etmekte; yuvaları dağıtmakta, ocakları söndürmektedir. Allah Resulü (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde, “Sakın içki içme. Çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır.” buyurarak bu tehlikeye dikkatlerimizi çekmektedir.

DİJİTAL KUMAR VE DİJİTAL BAĞIMLILIK

Bir başka bağımlılık ise dijital kumardır. Cenab-ı Hak bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”



Sadece gençleri ve çocukları değil, anne ve babaları da esaret altına alan bir diğer bağımlılık ise dijital bağımlılıktır. Dijital bağımlılık; dikkati dağıtmakta, kişiyi yalnızlaştırmaktadır.



Ramazan-ı Şerif’in bereketinden istifade ederek hayatımızı gözden geçirelim.



Unutmayalım ki insan hayatı; bağımlılıklarla çürütülecek, dijital mecralarda tüketilecek kadar önemsiz ve değersiz değildir.