Ereğli'nin Orman Dede'si son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Beyören Mahallesi'nin çoraklaşmasına yüreğiyle karşı koyan emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, ardında yemyeşil bir miras bırakarak 85 yaşında hayata veda etti.

HER FİDANIYLA BİREBİR İLGİLENDİ

1998 yılında, memleket topraklarının adım adım çöle dönüşmesine seyirci kalamayan Demirbaş, kendi imkânlarıyla 80 dekarlık alanda ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Fidanlarını eliyle diken, sulayan, her biriyle birebir ilgilenen Demirbaş, daha sonra farklı bölgelerde de doğaya nefes olacak çalışmalar yürüttü. Doğaya olan tutkusuyla dikkat çeken Demirbaş, rol aldığı bazı kamu spotlarında da azmiyle topluma örnek olmuştu.

KAZADA KAYBETTİĞİ OĞLUNUN ANISI İÇİN BİNLERCE FİDAN DİKTİ

En büyük ilhamını ise, 31 yıl önce bir trafik kazasında kaybettiği oğlu Yahya’dan aldı. Oğlunun anısını yaşatmak isteyen Demirbaş, çorak haldeki 500 dekarlık bir araziyi satın aldı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan su getirdiği bu alana binlerce fidan dikerek, burayı "Yahya Demirbaş Ormanı"na dönüştürdü. Bu orman hem doğaya hem de evlat acısıyla yoğrulmuş bir sevdanın simgesi haline geldi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Rahim Demirbaş, dün yaşamını yitirdi. Ereğli Ulu Camii’nde, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına, ailesi, öğrencileri, meslektaşları, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Omuzlarda taşınan tabutu eşliğinde Beyören Mahallesi’ne uğurlanan Demirbaş, doğaya adadığı ömrünü yine doğayla iç içe uğurlandı.