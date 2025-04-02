Erzincan'da çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular

Son yılların en fazla kazandıran meslekleri arasında yer alan çobanlık mesleği yok olma noktasına geldi.

Dolgun maaşa rağmen, çoban olmak isteyeni bulmak zorlaştı.

Aylık 60 bin TL teklif edilse de çoban bulmak imkansız hale geldi.

SIRAYLA YAYLIMA ÇIKARIYORLAR

Erzincan’da çoban bulamayan köylüler nöbet sırası oluşturarak köyde bulunan hayvanları yaylıma çıkarıyor.

Tercan’a bağlı köylerde yaşayan büyükbaş hayvan sahipleri hayvanlarını otlatacak çoban bulamayınca kendileri yaylıma çıkarmaya kara verdi.

Kendi aralarında sıra sistemi kuran köylüler, hayvanlarını meralarda otlatıyor.

"60 BİN TL'YE ÇOBAN BULAMADIK"

Çobanlık sırası gelen Şinasi Ceylan şunları söyledi:

Sığır güdüyoruz, çoban bulunmuyor. Sırası gelen yaylıma çıkıyor. 2 ineği olan 1 gün, 4 ineği olan 2 gün yayıyor. Toplam 200 tane ineğimiz var. Çoban bulamadığımız için köylüler olarak sıraya dizdik. 60 bin TL maaş ödeyelim dedik çoban bulamadık.

"ESKİDEN ÇOBANLIK İÇİN YALVARIYORLARDI"

Asım Genç isimli vatandaş ise şu sözleri kullandı:

2010 yılından bu yana çoban bulamıyoruz. Köyün malı sırayla yayılıyor. Bunları hiç kimse yapmıyor. Eskiden çobanlık veya bekçilik için yalvarıyorlardı. Şimdi ise yapmak istemiyorlar. Çok yüksekte paralar veriliyor. Bu hayvanları 1 buçuk teneke buğdaya yayıyorlardı. Şimdi ise kimse yüzüne bakmıyor.