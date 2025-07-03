Erzincan'da paraşütçü, Keşiş Dağları'na zorlu iniş yaptı Kentte, havada olduğu sırada rüzgar nedeniyle kontrolü kaybeden paraşütçü, yedek paraşütle Keşiş Dağları'na zorunlu iniş yaptı. Kolunda kırık oluşan sporcu, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.