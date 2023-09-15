Erzincan'da yayla mesaisi biten göçerler dönüş yoluna geçti Yaz aylarında sürüleriyle Erzincan’daki yaylalarda konaklayan göçerler, sonbaharın gelmesiyle beraber dönüşe geçti. Gece gündüz demeden binlerce küçükbaşla dağları aşarak yolculuklarını sürdüren göçerler hem dinlenmek hem de hayvanlarını dinlendirmek için sık sık mola veriyor.

İHA Erzincan Munzur Dağları'ndaki yaylalara çıkan göçerler, sonbaharın gelmesi ve havaların geceleri soğumasıyla dönüşe geçti. 5 aylık bir sezonun ardından yolculuğa çıkan göçerler, gece gündüz demeden dağları aşarak hayvanlarını şehre indirmeye çalışıyor. 2200 rakımlı Munzur yaylalarında dönüş yoluna giren Seyithan Dalcan isimli üretici, geçmişten bu yana hayatlarını göçebe olarak devam ettirdiklerini söyledi. "Hayatımız göçebelikle geçiyor" Seyithan Dalcan, "5 ay sonunda geri dönüş yapıyoruz, evlerimizi yüklüyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz Eylül ayının sonuna doğru yayladan dönüş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hayatımız böyle göçebelikle geçiyor. Bu iş dedelerimizden beri bu güne geliyor. Hayatımız hep göçebelikle, yaylalarda geceleri keçenin altında yatmakla geçiyor. Burada tulum peyniri üretiyoruz. Kuzularımızı yaylımda otlatıp 5 ay içerisinde et aldırıp kestirip satıyoruz tüccarlara. Tulum peynirimizin değerlendirilmesini istiyoruz.” dedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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