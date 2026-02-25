Eskiler kahvenin içine bir tutam tuz atıyor: İşte sebebi

Kahve tutkunları arasında hızla yayılan ve ilk duyulduğunda kız isteme geleneği sanılan bir alışkanlık, aslında bilimsel bir lezzet sırrını barındırıyor.

Birçok kişi, kahveye şeker eklemek yerine bir tutam tuz atmanın, içeceğin tadını mükemmelleştirdiğini savunuyor.

Peki, bu garip görünen yöntemin arkasındaki gerçek ne?

DİLDEKİ ACI ALGISINI SIFIRLIYOR

Tuz, dildeki acı tat reseptörlerini nötralize etme özelliğine dikkat çekiyor. Kahvedeki baskın acılığı dengeleyen bu yöntem, özellikle çekirdeğin bünyesinde barınan çikolata, karamel ve fındık gibi alt notaların daha belirgin hale gelmesini sağlıyor. Bu sayede, en sert kahvelerde bile aromatik derinlik ön plana çıkıyor.

Ayrıca tuz, içeceğe daha gövdeli, kremamsı bir doku kazandırırken; suyun sertliğinden kaynaklanan metalik tatların da hafiflemesine yardımcı oluyor.