Giresun'da cami imamı gençlerin Fenerbahçe maçı heyecanına kayıtsız kalmadı

Giresun’un Görele ilçesi Kumyalı Mahallesi’ndeki Şehitlik Camii’nde teravih namazı öncesi minbere, “Bu akşam Fener maçı var, vaazı kısa tut, namazı çabuk kıldır” yazılı bir not bırakıldı. Sosyal medyada gündem olan not, cami imamı Şenol Yılmaz tarafından dikkate alındı.

GENÇLERİN TALEBİNE "MASUM BİR İSTEK" YANITI

İmam Yılmaz, notu görünce gençlerin isteğini masum bulduğunu belirterek şunları söyledi:

Genç kardeşlerimiz ‘Allah rızası için hocam, bu akşam vaazı kısa tut, namazı hızlı kıldır, bizi maça yetiştir’ demişler. Uzun yıllara dayalı bir gönül bağımız var; bu nedenle taleplerine kayıtsız kalmadık.

VAAZ VE İLAHİLER KISA TUTULDU

Teravih namazı sırasında vaaz, ezanla birlikte bitirildi; aralardaki ilahi ve kasideler azaltıldı. Yılmaz, “Cami geleneğine uygun şekilde, gençlerimizin talebine olumlu karşılık verdik. Ramazan ayını gençlerle birlikte dolu dolu yaşadık.” ifadelerini kullandı.

CAMİ AVLUSUNDA RAMAZAN GELENEĞİ SÜRDÜ

Namazın ardından cami avlusundaki çay ocağında cemaate ikramda bulunuldu. Yılmaz, Ramazan boyunca gençlerle birlikte manevi ve sosyal bağları güçlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi.