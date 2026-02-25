Gaziantep evlilik hızında Türkiye birincisi

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı verilerine göre Gaziantep’te evlilik sayısı artış gösterdi. 2024 yılında 16 bin 785 çiftin dünyaevine girdiği kentte, 2025 yılında bu sayı 17 bin 131’e ulaştı.

Kaba evlenme hızı açısından Gaziantep, binde 7,76 ile Türkiye’nin en yüksek evlilik hızına sahip ili olurken Osmaniye binde 7,68 ve Şanlıurfa binde 7,50 ile ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

VATANDAŞLARDAN DESTEK VE MEMNUNİYET

Gaziantepli vatandaşlar da evlilik teşviklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Taner Tokbay, “Evliliklerin bu kadar yıkıldığı süreçte Gaziantep’te artması gururlandırdı. Evlilik desteklerinin büyük etkisi var.” dedi.

Günay Akın ise, “Evlilik oranlarının artması, toplumun düzeni ve suç oranlarının düşmesi açısından da önemlidir.” şeklinde konuştu.

Gaziantep’in evlilik hızındaki yükselişi, hem belediyelerin teşvik ve eğitim programlarının etkisini gösteriyor hem de gençlerin yuva kurma motivasyonunu artırıyor.