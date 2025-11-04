Eskişehir'de bedava hamsi izdihamı

- Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir balıkçı, bol hamsi nedeniyle ücretsiz dağıtım yaptı.
- Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluştu ve izdiham yaşandı.
- İlçe halkı bu kampanyadan memnun kaldı.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir balıkçı, vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.
Sabah erken saatlerde başlayan dağıtım kısa sürede duyulunca, tezgahın önünde uzun kuyruklar oluştu.
Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, vatandaşlar balık alabilmek için sırada bekledi.
HAMSİLER KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ
Dağıtım esnasında düzenin bozulmasıyla bir anda izdiham oluştu. Toplanan kalabalık hamsi için birbiriyle yarıştı.
"VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLSÜN"
Balıkçı, hamsinin bol çıkması nedeniyle böyle bir kampanya yaptığını belirterek, "Vatandaşımızın yüzü gülsün istedik." dedi.
Ücretsiz hamsi dağıtımı. ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.