Eskişehir'de doğuştan görme engelli 2 kardeş, annelerinin yüzünü ilk defa gördü

Eskişehir'de faaliyet gösteren bir hayırsever grubu, yardım ettikleri ailenin çocuğu doğuştan görme engelli Hamit Özbek'i fark etti.

Daha önceden birkaç ameliyat olan ve bir daha hiç göremeyeceği söylenen Özbek için harekete geçen hayırseverler, nasıl bir tedavi süreci izleyebilecekleriyle ilgili araştırmaya koyuldu.

Bu zaman dilimi içerisinde, Hamit Özbek'in annesinin hamile olduğu kardeşi Muhammet Özbek de görme engelli olarak dünyaya geldi.

2 KARDEŞ BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ

Görme engelli 2 kardeşin tedavi süreci, yaklaşık 6 ay önce başladı.

İlk olarak, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde minik Muhammet Özbek'e küçük bir operasyon yapıldı.

Doktorlar tarafından 3 ay boyunca takip edilen tedavi sürecinin ardından, 8 Ekim 2025 tarihinde 2 kardeşe de kornea ameliyatı yapılmasına karar verildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından, 10 yaşındaki Hamit Özbek ve 1 buçuk yaşındaki Muhammet Özbek'in gözleri açıldı.

ANNELERİNİN YÜZÜNÜ İLK DEFA GÖRDÜLER

Ayşegül Bozbaş ve Eskişehirli hayırseverlerin vesilesiyle, görme engelli 2 kardeş, dünyanın renkleriyle tanıştı.

Hem hayırseverler hem de Özbek Ailesi, yapılan ameliyatın başarılı bir sonuç vermesiyle büyük sevinç yaşadı.

Özellikle, Hamit Özbek'in annesini ilk gördüğünde verdiği tepki duygulandırdı. Zihninde çok karanlık olan annesinin aslında bembeyaz olduğunu söyleyen Özbek, artık kendi başına yürüyebilmeye ve minik kardeşiyle oyunlar oynamaya başladı.

Galatasaray taraftarı olan Hamit Özbek, büyüyünce futbolcu olup forvet pozisyonunda oynamak istediğini söyledi.

"ANNEMİ KARANLIK SANIYORDUM AMA BEMBEYAZMIŞ"

Duygularını dile getiren Hamit Özbek, "Doğuştan görmüyordum. Lazer tedavisi yapıldı. Ayşegül ablamın sayesinde tedavi oldum, şu an görmeye başladım. Görmek güzel bir duygu. Özellikle annemi çok merak ediyordum. Onu çok karanlık sanıyordum ama bembeyazmış. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum." dedi.

"DOKTORLAR, HAMİT'İN BİR DAHA HİÇ GÖREMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞLERDİ"

Hayırsever Ayşegül Bozbaş ise, "Hamit ile yaklaşık 4 yıl önce tanıştık. O zaman, Hamit'in görme ihtimali hiç yoktu. Birkaç operasyon geçirmiş ve doktorlar, onun bir daha göremeyeceğini söylemişler. Ancak, biz arkadaşlarımızla beraber Ankara'daki başka bir hastaneden randevu aldık. Akabinde, kardeşimiz Muhammet doğdu. Bu durum doktorların dikkatini çekti çünkü 2 kardeş de doğuştan görmüyorlardı. Bu durum, 'Peters Anomalisi' olarak adlandırılıyormuş." şeklinde konuştu.

"KORNEA AMELİYATI OLDULAR VE ŞU AN GÖRÜYORLAR"

Tedavinin önce Muhammet Özbek ile başladığını anlatan Bozbaş, sözlerine şöyle devam etti:

Doktorlar, Muhammet'in ilk ameliyatını olmasından 3 ay sonrasında bir karar vereceklerini söylediler. Tedavi sürecinin olumlu sonuçlar vermesi sebebiyle, Hamit için de bir ümit doğdu. Geçtiğimiz gün, 2 kardeş kornea ameliyatı oldular ve şu an görüyorlar. Bizlere bu konuda destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, kendilerine de sağlıklı günler diliyoruz.

"HAYATLARI ÇOK AYDINLIK OLSUN"

Kardeşlerin annelerinin yüzünü ve dünyanın renklerini ilk defa gördüklerini vurgulayan Bozbaş, "İnşallah bundan sonraki hayatlarında çok mutlu olurlar. Hayatları çok aydınlık olsun. Tedavi süreçleri devam edecek. Yaklaşık 1 buçuk ay sonra kontrolleri var. Ameliyatları henüz çok yeni, belli zaman dilimlerinde kontrolleri olacak. Bizim için ilk etapta görmeleri önemliydi. Şu anda görmeye başladılar." ifadelerini kullandı.