Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Eskişehir’de geçtiğimiz pazar günü Porsuk Çayı’nın Sümer Mahallesi’nden geçen 9 buçuk kilometrelik kısımda dip temizliği yaptığı esnada 2 ekskavatörden biri, çamur ve balçık içinde battı ve operatörün hamleleri ile iş makinası iyice gömüldü.

Ekiplerin yaklaşık 2 gündür verdiği uğraşlar sonuç getirdi.

2 VİNCE BAĞLANARAK ÇIKARILDI

Balçık ve çamurla kaplı alana taş ve toprak serilerek daha sıkı bir zemin elde edildi.

Bu zeminin üzerine 2 adet vinç getirildi.

30 tonluk ekskavatör, her biri 95 ton yük kaldırma kapasitesine sahip 2 vince bağlanarak battığı yerden çıkarıldı.

KURTARMA OPERASOYONU 'DRONE' İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Vinçlerle yapılan kurtarma operasyonu, 'drone' ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, ekiplerce Porsuk Çayı'ndaki dip temizliğinin devam ettiği gözlendi.