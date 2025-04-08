Eskişehir’de geçtiğimiz pazar günü Porsuk Çayı’nın Sümer Mahallesi’nden geçen 9 buçuk kilometrelik kısımda dip temizliği yaptığı esnada 2 ekskavatörden biri, çamur ve balçık içinde battı ve operatörün hamleleri ile iş makinası iyice gömüldü.
Ekiplerin yaklaşık 2 gündür verdiği uğraşlar sonuç getirdi.
2 VİNCE BAĞLANARAK ÇIKARILDI
Balçık ve çamurla kaplı alana taş ve toprak serilerek daha sıkı bir zemin elde edildi.
Bu zeminin üzerine 2 adet vinç getirildi.
30 tonluk ekskavatör, her biri 95 ton yük kaldırma kapasitesine sahip 2 vince bağlanarak battığı yerden çıkarıldı.
KURTARMA OPERASOYONU 'DRONE' İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Vinçlerle yapılan kurtarma operasyonu, 'drone' ile havadan görüntülendi.
Öte yandan, ekiplerce Porsuk Çayı'ndaki dip temizliğinin devam ettiği gözlendi.
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