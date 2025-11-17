Evde varsa hemen atın: Meğer hamam böcekleri buna bayılıyormuş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte evlerdeki davetsiz misafir riski de artıyor.

Uzmanlar, hamam böceklerinin sanılanın aksine yalnızca sıcak havalarda değil, soğuk aylarda da sıcak ve nemli ortam arayarak evlere sığındığını belirtiyor.

Hamam böceklerinin bulunduğu evlerde hijyen tehlikesi ciddi boyutlara ulaşabiliyor.

Bir hamam böceğinin yaşam döngüsünde yüzlerce yumurta bırakabildiğini hatırlatan uzmanlar, evde görülen bir böceğin aslında çok daha büyük bir koloninin habercisi olabileceğini söylüyor.

İşte hamam böceklerini eve çeken en kritik 3 sebep…

BÖCEKLER BU YÜZDEN EVLERE GELİYOR

1.Uzun Süre Bekleyen Çöpler

Hamam böceklerinin en hızlı şekilde eve çekilmesine sebep olan faktörlerden biri uzun süre bekleyen çöpler. Özellikle yemek artıkları ve kokan organik atıklar, bu haşereler için güçlü bir besin sinyali anlamına geliyor. Uzmanlar, çöpün mutlaka sıkıca kapatılan poşetlerle evden çıkarılması gerektiğini ifade ediyor.

2.Nemli Alanlar

Rutubetli bölgeler hamam böceklerinin en sevdiği yaşam alanı. Mutfak dolap içleri, banyo altları, sızıntılı musluklar ve borular, bu böceklerin kolayca yuva kurabileceği yerler arasında. Bu nedenle evdeki su kaçaklarının bekletilmeden tamir edilmesi ve nemin kontrol altında tutulması gerektiği söyleniyor.

3.Temizlenmeyen Alanlar

Uzmanlara göre, dağınıklık ve hijyen eksikliği hem saklanma alanı hem de besin kaynağı sağladığı için hamam böceklerini doğrudan davet ediyor. Özellikle fırın arkası, dolap içleri, zemin kenarları gibi kuytu bölgelerin düzenli olarak temizlenmesi büyük önem taşıyor.

GİRİŞ NOKTALARI GÖZDEN KAÇIRILIYOR

Hamam böcekleri evlere çoğunlukla gider borularından, lavabo altından ve bina içinde ortak kanallardan girse de, pencere ve kapı altlarındaki küçük boşluklar bile giriş için yeterli olabiliyor.

Uzmanlar, kablo ve boruların geçtiği duvar boşluklarının da kapatılması gerektiğini belirtiyor.