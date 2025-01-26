AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün etkili olan yağışın ardından Kayaköy'deki evlerin üzerini sabahın ilk ışıklarıyla sis kapladı.
Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy Ören Yeri'nin manzarası, kış aylarında da bölgeye ziyaretçi çekiyor.
KİLİSE VE ŞAPELLER BULUNUYOR
Ören yerinde yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor.
İLGİ ODAĞI
Havadan da görüntülenen Kayaköy, üzerine çöken sisle birlikte oluşan terk edilmiş, hüzünlü manzarasıyla ilgi odağı oluyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kayaköy'ü kaplayan sis tabakasını drone ile görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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