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Fethiye'deki 'hayalet köy' olarak anılan Kayaköy'ü sis bulutu kapladı

Fethiye'deki 'hayalet köy' olarak anılan Kayaköy'ü sis bulutu kapladı Fethiye ilçesinde yıllar önce terk edildiği için "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy Ören Yeri'ni kaplayan sis tabakası drone ile havadan görüntülendi.