Gediz Deltası’nda bahar hareketliliği: 'Küçük Kerkenezler' yuvalarına döndü

Göçmen yırtıcı kuşlar arasında yer alan küçük kerkenezler, kışı geçirdikleri bölgelerden ayrılarak yeniden Gediz Deltası’na ulaştı. Her yıl düzenli olarak aynı bölgeye gelen bu tür, bahar aylarının gelmesiyle birlikte üreme sezonuna hazırlanıyor.

İNSANLARLA İÇ İÇE YAŞAM

Küçük kerkenezler, diğer birçok yırtıcı kuş türünden farklı olarak insan yerleşimlerine yakın alanlarda yaşamayı tercih ediyor. Kiremit çatılı evler, terk edilmiş yapılar ve doğal kayalık alanlar, bu kuşların başlıca yuvalama noktaları arasında yer alıyor. Koloniler halinde yaşamalarıyla bilinen tür, Gediz Deltası’nda yoğun bir şekilde gözlemleniyor.

TARIMIN SESSİZ KORUYUCULARI

Beslenme alışkanlıkları sayesinde “tarım dostu” olarak nitelendirilen küçük kerkenezler, doğal denge açısından önemli bir rol üstleniyor. Çıyan, çekirge ve danaburnu gibi tarım zararlılarıyla beslenen bu kuşlar, biyolojik mücadeleye katkı sağlayarak çiftçiler için doğal bir destek oluşturuyor.

YENİ ÜREME SEZONU BAŞLADI

Gediz Deltası’na ulaşan küçük kerkenezler, yuvalarını hazırlayarak yeni üreme dönemine giriş yaptı. Uzmanlar, bu hassas türün korunmasının hem ekosistem dengesi hem de sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.