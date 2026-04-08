Geleneksel avcılığa yasal statü

“Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik” kapsamında yapılan düzenleme ile belirli bölgelerde usta-çırak ilişkisiyle sürdürülen geleneksel avcılık faaliyetleri resmiyet kazandı. Bu adımla, geçmişten günümüze aktarılan avcılık yöntemlerinin kültürel miras yönü de korunmuş olacak.

DENETİMLİ VE SINIRLI AVCILIK MODELİ

Yeni düzenlemeye göre geleneksel avcılık tamamen serbest olmayacak; kota, bölge ve zaman sınırlamalarıyla uygulanacak. Hangi türlerin, nerede ve ne zaman avlanabileceği, bilimsel veriler ve uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

KAÇAK AVCILIĞA AĞIR CEZALAR

Düzenleme kapsamında kaçak avcılıkla mücadelede cezalar ciddi şekilde artırıldı. Yasaklı alanlarda avlanmanın cezası 10 bin liraya, yaban hayatı koruma sahalarında ise 15 bin liraya kadar yükseltildi. Ayrıca belgesiz avcılık yapanlara 5 bin ila 10 bin lira arasında para cezası uygulanacak, tekrar eden ihlallerde cezalar katlanacak.

DENETİM VE EĞİTİM BİRLİKTE YÜRÜTÜLECEK

Yeni sistemde yalnızca cezai yaptırımlar değil, denetim mekanizmaları ve bilinçlendirme faaliyetleri de ön plana çıkacak. Av ve doğa koruma memurlarının yetkileri güçlendirilerek sahadaki etkinliğin artırılması hedefleniyor.

YARALI HAYVANLARA KAPSAMLI REHABİLİTASYON

Düzenleme, yaralı ya da el konulan yaban hayvanları için de yeni bir süreci beraberinde getiriyor. Kurtarılan hayvanlar, rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilerek hem fiziksel hem de davranışsal olarak doğaya hazırlanacak.

Veteriner kontrolünden geçirilen hayvanlar, sağlık durumlarının uygun bulunması halinde belirli kriterlere göre doğal yaşam alanlarına geri bırakılacak.

DOĞAYA DÖNÜŞTE BİLİMSEL KRİTERLER ESAS ALINACAK

Yeni uygulamaya göre hayvanların doğaya salınacağı alanlar türlerine göre değişecek. Yetişkin memeliler alındıkları bölgeye yakın alanlara, yavrular daha güvenli ortamlara, kuşlar ise göç dönemlerine göre uygun rotalara bırakılacak. Doğaya uyum sağlayamayacak durumda olan türler ise hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarında koruma altına alınacak.

HEDEF: DOĞA İLE GELENEK ARASINDA DENGE

Yetkililer, yapılan düzenlemeyle hem biyolojik çeşitliliğin korunmasının hem de geleneksel değerlerin yaşatılmasının amaçlandığını belirtiyor. Yeni modelle birlikte doğa koruma ile kontrollü kullanım arasında dengeli bir yapı kurulması hedefleniyor.