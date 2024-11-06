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İHA

Konya'da zabıtanın dilenci operasyonu ilginç anlara sahne oldu.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tren garı çevresinde bir şahsın dilendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, 37 yaşındaki H.M.'yi yakalayarak Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞIP DİLENİYOR

Meram Zabıtası Muhacir Pazarı Karakoluna götürülen dilencinin üzerini arayan zabıtalar, karşılaştıkları manzara ile şaşkına döndü.

ÜZERİNDEN 13 BİN TL VE DÖVİZ ÇIKTI

İstanbul'dan yola çıktığı ve trenle şehir şehir dolaşarak vatandaşlardan para topladığı ortaya çıkan dilenci H.M.'nin üzerinden bir miktar dolar, euro ve 13 bin 600 lira para çıktı.

Ekipleri şaşkına çeviren dilencinin, daha önce de yakalanmasına rağmen vatandaşlardan para toplamaya devam ettiği öğrenildi.

Dilenci H.M., gerekli işlemlerin ardından Meram Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde şehirden ayrıldı.