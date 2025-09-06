Giresun'da doğaya saygı gösteren yaşlı adam mezarını ahşaptan yaptırdı

Doğa için mezarını ahşaptan yaptırdı...

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Tuncel Pekdemir, ölmeden önce yaptırdığı mezarla doğaya ve tarım arazilerine dikkat çekti.

''SEVENLERİM UNUTUNCA TOPRAK DA UNUTSUN''

Mermerden yapılan mezarların uzun yıllar kaybolmadığını ve tarım alanlarını daralttığını belirten Pekdemir, örnek olması amacıyla ahşaptan mezar yaptırdı.

Ahşap bir kaidenin üzerine "Mezarım mermer, demir, beton değil, ağaçtan olsun. Sevenlerim unutunca toprak da unutsun" yazdıran Pekdemir, mezarının zamanla çürümesini ve toprağa karışmasını istedi.

MERMER MEZARLAR TARIM ARAZİLERİNİ TÜKETİYOR

Tuncel Pekdemir "Herkes çevreden gördüğünü yapıyor, mermer mezar yapıyor ama bunlar tarım arazilerini tüketiyor.

Benim vasiyetim, doğaya ve tarım alanlarına saygılı bir örnek olması. Mezarım 3-5 sene içinde çürüyüp kaybolacak.

''ÜZERİNDE AĞAÇLAR, MEYVELER BÜYÜSÜN, FINDIK BAHÇESİ AÇILSIN''

Üzerinde ağaçlar, meyveler büyüsün, fındık bahçeleri açılsın.

Mermer mezar uzun ömürlü ama kimse uğramıyor, tarım arazileri yok oluyor. Benim mezarım örnek olsun istedim" dedi.

ÇOCUKLARINA VASİYET BIRAKTI

Pekdemir çocuklarına vasiyet de bıraktığını ifade ederek, "Çocuklarıma söylediğim gibi mezarımın bir tarafına "Sonsuz olan Allah'tır, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır.

Ölüm Bana dünyadan gelen en güzel haber. Ölüm güzel olmasa ölür müydü peygamber?" diye yazdırdım ama henüz mezarıma koydurmadım" dedi.