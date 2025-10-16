Gümüşhane'de yaylada arkadaş olan iki ineğin ayrılık anı yürek burktu

Hayvanların dostluğu iç ısıttı...

Gümüşhane'nin Çorak köyü sınırlarında bulunan ve çevresindeki 105 yaylanın merkezi konumundaki Taşköprü Yaylası’nda yaşanan duygusal anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YAYLA SEZONU SONA ERDİ

Yaz boyunca aynı otlakta birlikte otlayan iki ineğin ayrılık anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayla sezonunun sona ermesiyle ineklerden biri, köye götürülmek üzere kamyonete yüklendi.

DAKİKALARCA KAMYONUN ARKASINDAN KOŞTU

Kamyonet hareket ederken geride kalan diğer inek, aracın ardından koşmaya başladı.

Dakikalarca kamyonetin peşinden giden ineğin o anları, vatandaşların yüreğini sızlattı.

Görüntüler, hayvanlar arasındaki dostluğun ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gösterdi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Taşköprü Yaylası’nın sosyal medya hesabından duygusal bir fon müziği eşliğinde paylaşılan video kısa sürede viral oldu.

On binlerce kez izlenen ve paylaşılan video, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sosyal medyada kullanıcılar videoya "Hayvanların da duyguları var", "Bu nasıl bir sevgi, nasıl bir dostluk", "İnsanlıktan ders alınacak görüntüler" şeklinde binlerce yorum yaptı.