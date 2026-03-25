Güney Afrika safari turunda Türk turistleri 5 tonluk fil kovaladı

Türkiye’den Güney Afrika’ya giden 20 kişilik turist kafilesi, safari turu sırasında hayatlarında unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Yanlarından geçen 5 ton ağırlığındaki fil, bir turistin dokunma girişimi üzerine öfke gösterisi yaparak turistleri kovaladı.

Amasya’dan tura katılan Mustafa Gül, “İnsana hayatında kaç kez fil saldırabilir? Bu ülkede fil görmeden ölenler var. Biz fil saldırma lüksü bile yaşadık.” diyerek yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi.

"BİRİ FİLE DOKUNUNCA HAYVAN ÖFKELENDİ"

Kafile üyeleri kovalamaca anını sosyal medyada paylaştı. Mustafa Gül, safari öncesi görevlilerin kendilerini uyardığını belirterek, “Fillerle ilgili bilgilendirme yaptılar. ‘Asla yüksek sesle konuşmayın, temas etmeye çalışmayın’ dediler. Arkadaşlarımızdan biri file dokunmak isteyince hayvan, öfke patlaması yaşadı ve peşimizden geldi.” dedi.

"TUR REHBERİ, ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜMÜZÜ SÖYLEDİ"

Tur rehberi, 11 yıllık tecrübesine rağmen ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti:

Tur aracının sürücüsünün tecrübesi sayesinde filin hışmından kurtulduk. Bazı arkadaşlarımız ‘fil bir şey yapmaz’ diyerek soğukkanlı davrandı. Tur rehberi, bize saldıran filin 5 ton ağırlığında olduğunu ve ölümden döndüğümüzü söyledi.

"HAYATIMIZ BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR DENEYİM"

Mustafa Gül, safari turunda yaşadıkları kovalamacayı “İnsana hayatında kaç kez fil saldırabilir? Biz bunu yaşadık. Bu, hayatımız boyunca unutamayacağımız bir deneyim oldu.” sözleriyle özetledi.