Halhalı zeytinlerin hasat döneminde ciddi kayıp: Kuraklık Hatay'ı etkiledi

Kuraklık etkilerini göstermeye devam ediyor...

Kentte aromasıyla öne çıkan halhalı zeytinlerinde hasat dönemi başladı.

Ancak yıl boyunca etkili olan kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, ürünlerde ciddi kayıplara yol açtı.

Ortalama 60 bin dönümde yetişen yaklaşık 1 milyon ağaçta rekolte kaybı yüzde 75’e kadar ulaştı.

BİRÇOK AĞAÇ ZEYTİN VERMEDİ

Dönüm başına beklenen 800 kilogramlık ürün, bazı bölgelerde 200 kilograma kadar düştü.

Sulama imkanı kısıtlı olan bahçelerde ağaçlar meyve vermezken, tutan zeytinler de normalden küçük kaldı.

BUGÜNE KADAR BÖYLE KURAKLIKI GÖRÜLMEDİ

Tüm ülkede lezzetinden dolayı tercih edilen halhalı zeytininin üreticisi Mevlüt Sağır, "58 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir kuraklık ne gördüm ne de yaşadım.

Normalde halhalı zeytin ağaçlarımız sulanmaz, zaten yapısı gereği dayanıklı, köklü bir bitkidir.

''GELECEK SENE İÇİN ENDİŞELİYİZ''

Buradaki halhalı zeytin ağaçları da 150-200 yıllık. Ancak suya dayanıklı olmasına rağmen bu kuraklıkta ancak bu kadar dayanabildi.

Gördüğünüz gibi meyve yok. Bu seneyi bir kenara bıraktık, asıl gelecek sene için endişeliyiz.

''DURUM GERÇEKTEN VAHİM''

Çünkü halhalı zeytin ağaçlarımız kuruma noktasına geldi, yapraklarını döküyor, kendini gelecek yıla hazırlayamıyor.

Durum gerçekten vahim.

''TEK DAMLA YAĞMUR DÜŞMEDİ''

Geçmişte zaman zaman kuraklıklar oldu ama böylesini ilk defa yaşıyoruz. Düşünün ki şubat ayından bu yana buraya tek damla yağmur düşmedi.

Oysa eskiden şubat, mart, nisan, mayıs ayları yağmurlu geçerdi.

''BÜYÜK BİR KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ''

Çocukluğumuzda yağmur sonrası salyangoz toplardık, otların üzerine çıkar, derelerden sular akardı.

Şimdi bunların hiçbiri yok. Büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız" dedi.