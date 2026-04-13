Nevşehir’den ne alınır: Kapadokya’dan sevdiklerinize götürebileceğiniz hediyelik eşya önerileri

Türkiye’nin turizm cenneti Kapadokya, sadece peri bacaları ve sıcak hava balonlarıyla değil, binlerce yıllık zanaat geleneğiyle de ziyaretçilerini büyülüyor.

Nevşehir’in bu eşsiz coğrafyasından ayrılırken sevdiklerinize götürebileceğiniz ya da evinizin başköşesine koyabileceğiniz pek çok otantik seçenek bulunuyor.

İşte Avanos’un çamurundan Soğanlı’nın bez bebeklerine kadar Kapadokya’nın en popüler hediye durakları...

Çömlek ve Seramikler

Kızılırmak’ın getirdiği kırmızı toprağın usta ellerde şekillendiği Avanos, bölgenin zanaat kalbi konumunda. Hitit Güneş Kursu şaraplıklarından, el boyaması seramik tabaklara kadar geniş bir yelpaze sunan atölyelerde, kendi çömleğinizi yapma deneyimini yaşayabilir ya da bu ölümsüz sanattan bir parçayı yanınızda götürebilirsiniz.

Oniks ve Zultanit Taşları

Kapadokya’nın yeraltı zenginliklerinden biri olan Oniks taşı, damarlı yapısı ve şans getirdiğine inanılan enerjisiyle takı ve dekorasyon meraklılarının ilk tercihi. Işığa göre renk değiştiren nadir Zultanit taşı ise bölgedeki gümüş işçiliğiyle birleşerek zarif birer hatıraya dönüşüyor. Özellikle Oniks taşından yapılan tespihler ve biblolar, turistlerin en çok ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.

Soğanlı Bez Bebekleri

Nevşehir’in Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı köyünde kadınların el emeğiyle hazırladığı meşhur bez bebekler, sadece birer oyuncak değil, aynı zamanda birer kültür mirası. Yöresel kıyafetlerle süslenen bu bebekler, Kapadokya’nın köklü geleneklerini en saf haliyle temsil ediyor.

Şarap, Kaymak ve Köftür

Kapadokya’dan ayrılırken lezzet dolu bir hediye arayanlar için seçenek çok. Bölgenin volkanik topraklarında yetişen üzümlerden üretilen dünyaca ünlü şaraplar, seyahat dönüşü en popüler tercihlerden biri. Ayrıca;

Kuru Kaymak: Bölgenin kahvaltı sofralarını süsleyen çıtır lezzet.

Köftür: Üzüm şırasından yapılan ve "Anadolu jelibonu" olarak bilinen doğal lokum.

Kabak Çekirdeği: Sütle kavrularak hazırlanan kendine has aromasıyla meşhur kuruyemiş.

Minyatür Peri Bacaları ve Balon Bibloları

Eğer daha klasik ve ekonomik bir seçenek arıyorsanız, ışıklı peri bacası maketleri, el yapımı sıcak hava balonu bibloları ve rengarenk magnetler her hediyelik eşya dükkanında sizi bekliyor.

Kapadokya’da alışveriş yaparken özellikle Avanos’taki çömlek atölyelerinde fiyatta pazarlık yapmayı unutmayın. El işçiliği ürünlerde sanatçının hikayesini dinlemek, aldığınız hediyeyi çok daha anlamlı kılacaktır.