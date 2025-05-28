İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan bir apartmanın dış cephesinde yer alan asansörde arıza yaşandı.

Dördüncü kattaki evinden aşağı inmek için asansörü kullanan kadın, kurtarılmak için itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

MAHSUR KALAN KADIN VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, asansörde mahsur kalan vatandaşı vinç yardımıyla kurtardı.

EKİPLERİ BEKLERKEN SOHBETE DALDI

Ekiplerin bölgeye intikali esnasında sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden kadın, kurtarılmasıyla rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor