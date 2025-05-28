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Hatay'da bina dışındaki asansör arızalanınca sokağı seyretti

Hatay'da bina dışındaki asansör arızalanınca sokağı seyretti Samandağ ilçesinde bir binanın dış cephesindeki asansörde mahsur kalan vatandaşı, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye gelene kadar vatandaşlarla sohbet eden kadın, kurtarılmasıyla rahat bir nefes aldı.