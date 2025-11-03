Hatay'da evinin yakınına çöp atanlara çözümü "Buraya çöp atan şerefsizdir" yazısında buldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Ali Tancı, evinin yanı başında bulunan boş araziye atılan çöplerden dolayı muzdarip durumdaydı.

Aralıklarla çevredeki evlere rahatsızlık veren arazideki çöpleri toplayan Tancı, altı ayda bir yaptığı temizliklerde iki kamyona yakın çöp toplar hale geldi.

"BURAYA ÇÖP ATAN ŞEREFSİZDİR"

Vatandaşların çöpleri ve deprem sonrası yıkılan binaların hafriyat atıklarıyla kaplanan çöplerle başa çıkamayan Tancı, çözümü arazinin etrafında çevrili olan çitlere "Buraya çöp atan şerefsizdir" yazılı tabelayı asarak buldu.

İlk görenleri gülümseten tabela sonrası, çöp atanların oranında yüzde 80 azalma olduğu görüldü.

"MAALESEF VATANDAŞLARIMIZ ÇOK BİLİNÇSİZLER"

Vatandaşların çöpleri boş araziye dökmesine tepki göstermek için tabelayla yazı astığını söyleyen Ali Tancı, çevreye yayılan kokudan dolayı tabeladan önce altı ayda bir iki kamyon çöp topladığını belirterek şunları söyledi:

Tabelada 'Buraya çöp atan şerefsizdir' yazısını ben yazdım. Sebebi ise maalesef vatandaşlarımız çok bilinçsizler. Adam evinde tadilat yapıyor ve molozunu getirip kamyonla buraya döküyor. Adam evinden çöpüyle birlikte buraya kadar geliyor ve çöp konteynerine beş metre kala uzaktan atıyor.



Uzaktan attığı çöp konteynerin yanına düşüyor. Hurdacılar gelip çöp konteynerinin içindekileri çöpleri çıkarıp karıştırıyorlar. İşine lazım olanı alıyor ve döktüğü çöpleri yerde bırakıyor. Dolayısıyla bu çöpler birikiyor. Ben her altı ayda bir buradan iki kamyon çöp çıkardım.

"YAZIYI ASTIKTAN SONRA ÇÖP ATANLARDA YÜZDE 80 AZALMA OLDU"

Yazıyı yazdıktan sonra çöp atanların oranında yüzde 80 azalma olduğunu söyleyen Tancı, şu sözleri kullandı:

Özellikle evinin bahçesini temizleyenler çöpünü, maalesef çöp konteynerinin yanına bırakıyor. Temiz bir çevrede yaşamak varken insanlar pislik içinde yaşamayı seçiyor. Biz bu duruma alışık değiliz. Bu yüzden bu yazıyı yazdım.



Bu yazının da faydası oldu. Bu yazıyı yazdıktan sonra yüzde 80 azalma oldu ama atanlar var. Çöpü hala atanlar da herhalde kendisine bu yazıyı yakıştırıyordur.

"TEMİZ NEFES ALMAK İSTİYORSAK ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM"

Önceden olsa burada duramazdık. Kendi imkanlarımla buradan iki kamyon çöp çıkardım. Hala burada bir kamyon çöp var. Burası altı ay sonra geldiğimizde tekrardan çöpleri göreceksin, maalesef insanlarımız buna dikkat etmiyor.



Burası zaten deprem bölgesi, toz toprak içinde yeniden yapılanma sürecindeyiz. Biraz temiz nefes almak istiyorsak çevremizi temiz tutalım ve temiz kalsın.

"BURASI ÇÖP TOPLAMA MERKEZİ DEĞİL"