Hatay'da kavurucu sıcağa karşı işletmesinin 2,5 metrekarelik tuvaletine klima taktırdı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 12 yıldır bici bici işletmeciliği yapan 41 yaşındaki Ertan Keskin, sıcak havalarda terleyen müşterilerine farklı bir çözüm sundu.

Keskin, 2,5 metrekarelik işletme tuvaletine klima taktırarak serinlemek isteyen müşterilerinin ilgisini çekmeyi başardı.

"MÜŞTERİ MEMNUN OLUNCA BEN DE MUTLU OLUYORUM"

Müşterilerinden olumlu dönüş alan Keskin, tuvalet önünde kuyruk oluştuğunu söyledi.

İşletme sahibi Ertan Keskin, şöyle konuştu:

Yıllardır bici bici yapıyoruz, önceden seyyar çalışıyorduk. İş yerimiz ahşap olduğu için sıcakları daha çok çekiyordu. Müşterilerimiz kan ter içinde çıkıyordu, bu da zoruma gidiyordu. Sonunda tuvalete klima taktırmaya karar verdim.



Yaklaşık 20 bin liraya mal oldu ama buna değdi. İnsanlar içeriye girince uzun süre çıkmak istemiyor, 15-20 dakika bekleyenler oluyor. Kuyruklar oluşsa da müşterilerim memnun oldukça ben de mutlu oluyorum.

"RAHATLAMA KAPISI GİBİ"

İşletmeye gelen müşterilerden 40 yaşındaki Aziz Karpuz ise uygulamayı şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "Bici biciler çok lezzetliydi. Lavaboları dışarıdan daha serin, içeride klima var. Çok temiz, çok ferah, insanın çıkası gelmiyor. Havalar çok sıcak, ben havluyla geziyorum. İçerisi gerçekten rahatlama kapısı gibi. Daha önce de gelmiştim ama diğer mekanlarda böyle bir şey yok." diye konuştu.