Hatay'da yıllardır bu işi yapan tahta beşik ustası, sanatını yaşatacak çırak bulamadı

Hatay'da hem gülümseten hem de üzen görüntü...

Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ömer Solak, tahta beşik yapımını babasından öğrendi ve ömrünü adadı.

Evlatlarını tahta beşik yaparak büyüten ve hayata kazandıran emektar usta, şimdiyse çırak bulamamaktan dert yanıyor.

TAHTA BEŞİK TERCİH EDİLMEDİĞİ İÇİN ÇIRAK BULAMIYOR

İlerleyen yaşına rağmen gelen talepleri geri çevirmeyen Solak'ın bir günde ürettiği tahta beşikler 3 bin TL ve 4 bin TL'den alıcı buluyor.

Tahta beşiklerin sağlıklı ve taşınması kolay olduğu için tercih edildiğini söyleyen Solak, tahta beşik çok fazla tercih edilmediği için çırak bulamadığını söyledi.

"UNUTULMAYA YÜZ TUTTUĞU İÇİN KİMSE ÖĞRENMEK İSTEMİYOR"

Tahta beşikleri ilerleyen yaşına rağmen azmiyle 1 günde yapabildiğini dile getiren Solak, "Tahta beşiklerin yapımı bir gün sürüyor. Beşiklerimiz sağlıklı, salladıkça tıkırtısından bebek uyur. Beşiğin tamamının hepsinin yapımı bana ait. Ceviz, kavak ve kasnak ile yapıyorum. Kışın sıcak olur ve sağlıklı olur.

Beşiklerin fiyatı; 3 bin TL ve 4 bin TL. 70 yaşını geçtim, babamdan öğrendim hala devam ediyorum. Unutulmaya yüz tuttuğu için kimse öğrenmek istemiyor. Taşınması kolay, araba arkasına ve kanepe altına sığar. Yer meşguliyeti az ve her yere gider" dedi.